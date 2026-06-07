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Tko je nova članica kraljevske obitelji? Radi kao medicinska sestra, a po ovome je najviše poznata

Piše I. G., 07.06.2026 @ 21:26 Celebrity komentari
Harriet Sperling - 1 Harriet Sperling - 1 Foto: Profimedia

Peter Phillips oženio je Harriet Sperling na intimnoj ceremoniji u Gloucestershireu, kojoj su prisustvovali brojni članovi britanske kraljevske obitelji.

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