Tko je nova članica kraljevske obitelji? Radi kao medicinska sestra, a po ovome je najviše poznata

Peter Phillips oženio je Harriet Sperling na intimnoj ceremoniji u Gloucestershireu, kojoj su prisustvovali brojni članovi britanske kraljevske obitelji.

Peter Phillips, sin princeze Anne i nećak kralja Charlesa, ovog je vikenda izrekao sudbonosno "da" Harriet Sperling na intimnoj ceremoniji održanoj u crkvi All Saints u Gloucestershireu. Vjenčanje je uslijedilo manje od godinu dana nakon što je par objavio zaruke.

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Peter i Harriet svoju su vezu javno potvrdili 2024. godine, a prema pisanju britanskih medija upoznali su se na sportskom događaju koji su pohađale njihove kćeri iz prijašnjih veza. Od tada su često zajedno viđeni na kraljevskim i društvenim događanjima.

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Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 2 Foto: Profimedia

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 1 Foto: Profimedia

Harriet, koja radi kao specijalizirana pedijatrijska medicinska sestra u britanskom zdravstvenom sustavu NHS, na vjenčanje je stigla u pratnji svoje kćeri Georgine. Poznata je i po zalaganju za razvoj djece u najranijoj dobi te je ranije pisala o iskustvu samohranog roditeljstva.

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Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 5 Foto: Profimedia

Harriet Sperling - 2 Foto: Profimedia

Za veliki dan odabrala je vjenčanicu dizajnerice Emilije Wickstead, uz cipele Jimmy Choo i obiteljsku tijaru. Buket je bio sastavljen od mirisnog slatkog graška, mirte i đurđica, cvijeća koje ima posebno mjesto u tradiciji britanske kraljevske obitelji.

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 4 Foto: Profimedia

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 3 Foto: Profimedia

Među uzvanicima našli su se brojni članovi kraljevske obitelji, uključujući princa Williama i princezu Catherine, Zaru i Mikea Tindalla, princeze Eugenie i Beatrice te vojvodu i vojvotkinju od Edinburgha.

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