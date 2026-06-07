Franka Batelić na poseban dan podijelila obiteljsku sreću, a tek kad vidite Ćorluku sa kćeri...

Franka Batelić proslavila je 34. rođendan emotivnom porukom "sve imam", a pratiteljima je pokazala i dirljiv trenutak Vedrana Ćorluke s njihovom kćeri.
Franka Batelić na Instagramu je podijelila djeliće obiteljske svakodnevice, a pratitelje su posebno raznježile fotografije njezina supruga Vedrana Ćorluke i njihove kćeri Gite.3 vijesti o kojima se priča pa ovo je sve! Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu! napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete! "putovanje života" Amerikanac koji je u Hrvatskoj kupio kuću za 5000 eura otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju
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Na jednoj od objava bivši nogometni reprezentativac u naručju drži svoju djevojčicu odjevenu u ružičastu baletnu haljinicu, a Franka je uz fotografiju kratko napisala: "Kad tata stigne na prvu plesnu priredbu".
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Franka Batelić na Instagramu Foto: Franka Batelić/Instagram
Pjevačica je istoga dana obilježila i svoj 34. rođendan. Uz opuštenu fotografiju iz vrta, na kojoj uživa u društvu djece, poručila je: "Sve imam!".
Franka Batelić na Instagramu Foto: Franka Batelić/Instagram
Objave su brzo privukle brojne reakcije pratitelja koji su Franki uputili rođendanske čestitke.
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Franka Batelić Ćorluka - 1 Foto: Instagram
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka i Vedran jedan su od najskladnijih domaćih parova, a iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, povremeno sa svojim pratiteljima podijele obiteljske trenutke koji izazovu posebno zanimanje.
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