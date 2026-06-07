Franka Batelić na poseban dan podijelila obiteljsku sreću, a tek kad vidite Ćorluku sa kćeri...

Franka Batelić proslavila je 34. rođendan emotivnom porukom "sve imam", a pratiteljima je pokazala i dirljiv trenutak Vedrana Ćorluke s njihovom kćeri.

Franka Batelić na Instagramu je podijelila djeliće obiteljske svakodnevice, a pratitelje su posebno raznježile fotografije njezina supruga Vedrana Ćorluke i njihove kćeri Gite.

Galerija 25 25 25 25 25

Na jednoj od objava bivši nogometni reprezentativac u naručju drži svoju djevojčicu odjevenu u ružičastu baletnu haljinicu, a Franka je uz fotografiju kratko napisala: "Kad tata stigne na prvu plesnu priredbu".

Pogledaji ovo Celebrity Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini!

Franka Batelić na Instagramu Foto: Franka Batelić/Instagram

Pjevačica je istoga dana obilježila i svoj 34. rođendan. Uz opuštenu fotografiju iz vrta, na kojoj uživa u društvu djece, poručila je: "Sve imam!".

Franka Batelić na Instagramu Foto: Franka Batelić/Instagram

Objave su brzo privukle brojne reakcije pratitelja koji su Franki uputili rođendanske čestitke.

Pogledaji ovo Celebrity Javno priznanje Ecije Ojdanić: "Skoro da me sram ovo napisati, ali..."

Franka Batelić Ćorluka - 1 Foto: Instagram

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka i Vedran jedan su od najskladnijih domaćih parova, a iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, povremeno sa svojim pratiteljima podijele obiteljske trenutke koji izazovu posebno zanimanje.

Galerija 25 25 25 25 25

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jakov Jozinović objavio isječak nove pjesme pa skupio 800 tisuća pregleda u 24 sata!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Predivni prizori Cipra pali su u drugi plan zbog detalja od 1200 eura na Kolindi Grabar-Kitarović!

Pogledaji ovo Celebrity Modrićev sin proslavio 16. rođendan! Pogledajte fotografije skromne zabave