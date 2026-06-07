Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini!

Jennifer Lopez oduševila je dio pratitelja videom bez šminke kojim je promovirala novi serum iz linije JLo Beauty, no neki su je kritizirali tvrdeći da koristi filtere dok reklamira proizvode za njegu kože.

Jennifer Lopez izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je u subotu objavila video bez šminke, kojim je promovirala novi proizvod iz svoje kozmetičke linije JLo Beauty.

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56-godišnja glumica, pjevačica i poduzetnica snimila se u kupaonici dok je predstavljala novi proizvod te ujedno najavila redizajniranu internetsku stranicu svog brenda.

Video je brzo prikupio brojne komplimente pratitelja.

"Koža blista, kosa blista, život blista", "Zrači besprijekornim sjajem".

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U videu je Lopez objasnila da serum sadrži retinol, vitamin C i druge aktivne sastojke koji pomažu postići glađu, svjetliju i blistaviju kožu.

Zvijezda se pojavila u zlatnom satenskom ogrtaču, a kosu s plavim pramenovima nosila je raspuštenu i ravno počešljanu.

"Njezin sjaj zaslužuje vlastiti poštanski broj", "Uvijek blista s najljepšom kožom", pisali su.

Ipak, nisu svi bili oduševljeni objavom. Dio pratitelja optužio je Jennifer da koristi filter dok promovira proizvod za njegu kože.

Jennifer Lopez - 7 Foto: Instagram

Jennifer Lopez Foto: Afp

"Ako su proizvodi toliko dobri, zašto onda koristiš filter?", "Bilo bi puno uvjerljivije da nisi koristila filter".

Neki su komentirali da je video djelovao zamućeno te da je zbog toga teško procijeniti stvarni učinak seruma.

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Jennifer Lopez - 6 Foto: Afp

Jennifer Lopez Foto: Instagram

Jennifer Lopez svoj je kozmetički brend JLo Beauty pokrenula 1. siječnja 2021. godine. Krajem 2025. brend je osvojio nagradu Beauty Innovation Award za masku za područje oko očiju, koja prema proizvođaču pomaže smanjiti natečenost i naglasiti konture lica.

Jennifer Lopez Foto: Instagram

U ponudi JLo Beautyja nalaze se i proizvodi poput krema sa zaštitnim faktorom, hidratantnih krema, seruma za tijelo, krema za tijelo i balzama za njegu kože.

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