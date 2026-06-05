Amerikanac koji je u Hrvatskoj kupio kuću za 5000 eura otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju

Justus Reid otkrio je koliko je uložio u renovaciju i dogradnju napuštene kuće koju je u Hrvatskoj kupio za 5.000 eura.

Američki influencer i avanturist Justus Reid, kojeg je hrvatska publika upoznala kroz nastupe u showu Supertalent i viralne videe o životu na Balkanu, konačno je otkrio koliko ga je koštala transformacija napuštene kuće u Hrvatskom zagorju koju je prošlog ljeta kupio za svega 5.000 eura.

U novom 48-minutnom dokumentarcu objavljenom na YouTubeu detaljno je prikazao cijeli projekt – od prvog ulaska u zaraslo imanje bez struje, vode i pristupne ceste pa sve do završetka kuće za odmor iz snova.

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Reid je kuću pronašao na nagovor prijatelja, duboko u šumi Hrvatskog zagorja. Nekretnina je bila potpuno zapuštena, bez osnovne infrastrukture i gotovo nedostupna vozilima, no upravo je to bio izazov koji ga je privukao. Serijal pod nazivom "My €5,000 House" ubrzo je postao jedan od najgledanijih sadržaja na njegovim društvenim mrežama, a tijekom više od stotinu nastavaka milijuni pratitelja pratili su svaki korak obnove.

Jeste li i vi pratili Amerikančevu renovaciju? Svaki nastavak!

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Ne Svaki nastavak!

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U dokumentarcu je otkrio da je, osim početnih 5.000 eura za kupnju kuće, u projekt uložio još oko 70.000 eura vlastitog novca. Najveći troškovi bili su kamen za izgradnju terasa i potpornih zidova, radna snaga, građevinski materijal, gorivo i strojevi potrebni za radove.

Justus Reid - 2 Foto: YouTube Screenshot

Justus Reid - 8 Foto: YouTube Screenshot

Iako su mu susjedi na početku pomagali besplatno, kasnije je, kako kaže, zahvaljujući popularnosti projekta mogao platiti sve koji su sudjelovali u obnovi.

No to nije konačna cifra. Reid procjenjuje da su sponzori tijekom projekta osigurali dodatnih oko 100.000 eura vrijednosti kroz građevinski materijal, uređaje, opremu i razne usluge. Kada se sve zbroji, vrijednost projekta doseže između 160.000 i 175.000 eura.

Tijekom obnove nije samo renovirao postojeću građevinu nego je izgradio i niz novih sadržaja. Dokumentarac prikazuje nastanak terasa, dodatnih prostorija za druženje, vanjskih prostora za odmor i brojnih detalja koji su potpuno promijenili izgled nekadašnje ruševine. Reid je kroz cijeli projekt inzistirao na tome da velik dio posla odradi sam, što je postalo jedan od razloga zbog kojih su se gledatelji toliko vezali uz njegovu priču.

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako bi mnogi nakon takve transformacije pokušali zaraditi na nekretnini, Reid tvrdi da nema takve planove. Kuću neće iznajmljivati jer još uvijek nema trajni priključak za vodu i struju, a pristup joj je i dalje zahtjevan. Također, ne želi je prodati jer ju smatra svojim osobnim životnim projektom.

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"Uložio sam krv, znoj, suze i vrijeme u ovo mjesto. Želim uživati u njemu", poručio je u videu.

Justus Reid - 4 Foto: YouTube Screenshot

Justus Reid - 11 Foto: YouTube Screenshot

Justus Reid - 12 Foto: YouTube Screenshot

No priča tu ne završava. Justus je još ranije otkrio da je u istom kraju kupio još tri nekretnine slične onoj od 5.000 eura. Njegov sljedeći projekt bit će obnova malog bunkera koji je platio 8.000 eura, a planira ga pretvoriti u potpuno funkcionalnu kuću za cjelogodišnji život.

Dok čeka završetak pristupne ceste te priključke za vodu i struju na svojoj najpoznatijoj kući, Reid priznaje da bi ukupna ulaganja jednog dana mogla dosegnuti i 100.000 eura vlastitog novca. Ipak, ne žali ni za jednim uloženim eurom.

Justus Reid - 13 Foto: YouTube Screenshot

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

"Ovo je bilo putovanje života i ne bih promijenio baš ništa", zaključio je Amerikanac koji je svoju ljubav prema Balkanu pretvorio u jedan od najuspješnijih internetskih projekata posljednjih godina.

Kako je sve izgledalo na početku, pogledajte OVDJE.

Tijekom obnove imao je i neočekivane probleme, o čemu više čitajte OVDJE.

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