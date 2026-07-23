Heidi Klum objavila svoju snimku u toplesu, ispred sebe je držala samo svog psa

Heidi Klum još jednom je pokazala da uživa živjeti punim plućima, slavna manekenka pratiteljima je otkrila djelić odmora na egzotičnoj destinaciji, a pažnju su odmah privukle njezine odvažne objave.

Heidi Klum trenutačno odmara na zasad neotkrivenoj tropskoj lokaciji, a djelić opuštene atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Slavna njemačka manekenka i televizijska voditeljica objavila je nekoliko videa s plaže, a posebnu pozornost privukla je snimka na kojoj se kupa u moru u toplesu dok u naručju drži svog psa Fritza. Za ljetni dan odabrala je donji dio bikinija zebrastog uzorka i veliki slamnati šešir kojim je zaklonila lice od sunca.

Heidi Klum - 1 Foto: Instagram

Heidi Klum - 2 Foto: Instagram

Uz objavu je kratko napisala: "Napokon".

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Nedugo nakon toga Heidi je podijelila još jedan video s plaže, također snimljen u toplesu, na kojem bezbrižno gricka čips dok uživa uz more.

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Klum već godinama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a njezine objave s putovanja i odmora nerijetko privuku veliku pozornost. I ovog puta pokazala je da maksimalno koristi ljetne dane, uživajući u suncu, kristalno čistom moru i društvu svog četveronožnog ljubimca.

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