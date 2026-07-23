Joško Lokas otkrio lijepu vijest u životu svoje kćeri: ''Kažu da prvo dijete mijenja sve...''

Voditelj Joško Lokas dirljivom je objavom na društvenim mrežama obilježio poseban obiteljski trenutak, 25. rođendan svoje najstarije kćeri Noe.

Hrvatski voditelj Joško Lokas na društvenim je mrežama podijelio emotivnu objavu povodom 25. rođendana svoje kćeri Noe, prisjetivši se njezina odrastanja kroz niz obiteljskih fotografija.

Na fotografijama se mogu vidjeti zajednički trenuci iz Noina djetinjstva – od igre i zimskih radosti do bezbrižnih dana uz more – kao i jedna novija fotografija na kojoj otac i kći zajedno poziraju za stolom u restoranu.

Joško Lokas s kćeri - 4 Foto: Instagram

Joško Lokas s kćeri - 6 Foto: Instagram

Joško Lokas s kćeri - 5 Foto: Instagram

Uz objavu je Lokas podijelio dirljive riječi koje su ganule njegove pratitelje.

"Kažu da prvo dijete mijenja sve. Znam da mijenja zauvijek. Rodi se jedan novi život u nama koji stvori bezuvjetnu ljubav, prvi pravi osjećaj odgovornosti i prvi dokaz da srce može pripadati nekome više nego samome sebi. Sretan rođendan Noa", napisao je.

Joško Lokas s kćeri - 3 Foto: Instagram

Joško Lokas s kćeri - 2 Foto: Instagram

Joško Lokas i kći Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

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U komentarima su se ubrzo nizale čestitke i lijepe želje, a brojni pratitelji istaknuli su kako je Noa izrasla u prekrasnu mladu ženu te pohvalili poseban odnos oca i kćeri.

Da je iznimno ponosan na svoju najstariju kćer, Lokas je pokazao i prije dvije godine, kada je Noa završila preddiplomski studij Odnosa s javnošću i medija na Sveučilištu VERN. Tada ju je javno podržao i zajedno s njom proslavio važnu životnu prekretnicu.

Joško Lokas i kćer Noa - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

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Osim Noe, Joško Lokas otac je i dvojice sinova – Tome (20) i Jakova (17), o kojima rijetko govori u javnosti, no povremeno na društvenim mrežama podijeli djeliće njihove obiteljske svakodnevice.

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