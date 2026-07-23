Brazilska nogometna legenda ljetuje u Hrvatskoj, otkrila ga je fotka iz jednog restorana

Bivši brazilski reprezentativac i legenda Manchester Cityja Fernandinho ovih dana uživa u odmoru u Dubrovniku, a njegov dolazak u jedan poznati restoran otkrio je da je za ljetnu destinaciju odabrao upravo hrvatsku obalu.

Ljetna sezona na hrvatskoj obali i ove godine privlači brojna poznata sportska imena, a među njima se našao i bivši brazilski nogometni reprezentativac Fernandinho.

Legendarni veznjak ovih dana odmara u Dubrovniku, a njegov posjet nije prošao nezapaženo.

Fernandinho - 3 Foto: Instagram

Naime, fotografijom s proslavljenim nogometašem pohvalio se dubrovački restoran Butcher's Grill, koji je na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju s Fernandinom.

"Još jedan lijep trenutak iz Butcher's Grilla. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti svjetski poznatog Fernandinha, gdje su ga dočekali naši Rado i Vlaho. Vrata su uvijek otvorena za još jedno druženje", poručili su iz restorana. Objavu pogledajte OVDJE.

Fernandinho - 5 Foto: Instagram

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Fernandinho, koji je profesionalnu karijeru zaključio u studenom prošle godine, smatra se jednim od najboljih defenzivnih veznjaka svoje generacije. Najveći trag ostavio je u Manchester Cityju, čiji je dres nosio od 2013. do 2022. godine.

Tijekom devet sezona u engleskom velikanu osvojio je čak pet naslova prvaka Premier lige, šest Liga kupova i jedan FA kup, a bio je jedan od ključnih igrača u najuspješnijem razdoblju kluba. U sezoni 2020./21. nosio je i kapetansku vrpcu te predvodio City do finala Lige prvaka.

Fernandinho - 7 Foto: Instagram

Fernandinho - 8 Foto: Instagram

Prije dolaska u Englesku briljirao je u dresu ukrajinskog Šahtara iz Donjecka. S klubom je 2009. godine osvojio Kup UEFA, uz čak šest naslova prvaka Ukrajine i četiri nacionalna kupa.

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U dresu brazilske reprezentacije upisao je 53 nastupa i postigao dva pogotka. Bio je dio momčadi koja je 2019. osvojila Copa Américu, a nastupio je i na svjetskim prvenstvima 2014. i 2018. godine.

Fernandinho - 2 Foto: Instagram

Fernandinho - 9 Foto: Instagram

Fernandinho se tako pridružio nizu poznatih sportaša koji su ovog ljeta za odmor odabrali hrvatsku obalu, a čini se da ga je posebno oduševio upravo Dubrovnik.

Iako je godinama bio jedna od najvećih zvijezda engleskog nogometa, Fernandinho je oduvijek vodio miran obiteljski život. Sa suprugom Glaucijom, s kojom je u vezi još od mladosti, odgaja sina Davija i kćer Marianu, a u brojnim je intervjuima isticao kako su upravo obitelj i vjera najveći razlozi zbog kojih je uspio ostati prizemljen unatoč svjetskoj slavi.

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