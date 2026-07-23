Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Mazala iz ''Smogovaca''

Zagrebačko kazalište mladih oprostilo se od dugogodišnjeg člana ansambla Damira Šabana emotivnom porukom te objavilo kada će obitelj, prijatelji i kolege ispratiti omiljenog glumca na posljednji počinak.
Zagrebačko kazalište mladih objavilo je detalje posljednjeg ispraćaja glumca Damira Šabana, koji je preminuo u 63. godini života.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama osvanule njezine nove fotke! Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena? prelijepa glumica Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
"Posljednji ispraćaj našeg dragog kolege i glumca Damira Šabana bit će u petak, 24. srpnja, u 10:40 sati na Krematoriju Mirogoj, u Velikoj dvorani. Dragi naš Šabi, neka ti je laka zemlja. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli izražavamo iskrenu i duboku sućut", poručili su iz Zagrebačkog kazališta mladih.
Damir Šaban u Foto: YouTube
Damir Šaban - 1 Foto: Damir Krajač / CROPIX
Vijest o njegovoj smrti potresla je kazališnu i filmsku scenu, a od Šabana su se posljednjih dana emotivnim riječima oprostili brojni kolege, prijatelji i suradnici.
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Damir Šaban ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom glumištu.
Iako će ga većina zauvijek pamtiti kao dobroćudnog Mazala iz ''Smogovaca'', iza njega ostaje više od četiri desetljeća predanog rada u kazalištu, na filmu i televiziji.
Damir Šaban u Foto: YouTube
Damir Šaban u Smogovcima Foto: YouTube
Više o njegovom životu čitajte OVDJE.
Gdje je danas Dunja iz ''Smogovaca'' čitajte OVDJE.
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