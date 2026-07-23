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Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Mazala iz ''Smogovaca''

Piše J. C., Danas @ 11:53 Celebrity komentari
Damir Šaban - 1 Damir Šaban - 1 Foto: Damir Krajač / CROPIX

Zagrebačko kazalište mladih oprostilo se od dugogodišnjeg člana ansambla Damira Šabana emotivnom porukom te objavilo kada će obitelj, prijatelji i kolege ispratiti omiljenog glumca na posljednji počinak.

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Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja glumca Damira Šabana
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Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Mazala iz ''Smogovaca''
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