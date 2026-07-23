Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Mazala iz ''Smogovaca''

Zagrebačko kazalište mladih oprostilo se od dugogodišnjeg člana ansambla Damira Šabana emotivnom porukom te objavilo kada će obitelj, prijatelji i kolege ispratiti omiljenog glumca na posljednji počinak.

Zagrebačko kazalište mladih objavilo je detalje posljednjeg ispraćaja glumca Damira Šabana, koji je preminuo u 63. godini života.

"Posljednji ispraćaj našeg dragog kolege i glumca Damira Šabana bit će u petak, 24. srpnja, u 10:40 sati na Krematoriju Mirogoj, u Velikoj dvorani. Dragi naš Šabi, neka ti je laka zemlja. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli izražavamo iskrenu i duboku sućut", poručili su iz Zagrebačkog kazališta mladih.

Damir Šaban u Foto: YouTube

Damir Šaban - 1 Foto: Damir Krajač / CROPIX

Vijest o njegovoj smrti potresla je kazališnu i filmsku scenu, a od Šabana su se posljednjih dana emotivnim riječima oprostili brojni kolege, prijatelji i suradnici.

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Damir Šaban ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskom glumištu.

Iako će ga većina zauvijek pamtiti kao dobroćudnog Mazala iz ''Smogovaca'', iza njega ostaje više od četiri desetljeća predanog rada u kazalištu, na filmu i televiziji.

Damir Šaban u Foto: YouTube

Damir Šaban u Smogovcima Foto: YouTube

Više o njegovom životu čitajte OVDJE.

Gdje je danas Dunja iz ''Smogovaca'' čitajte OVDJE.

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