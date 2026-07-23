Ženi se Šime Vrsaljko! Njegova Kaja objavila je video s djevojačke zabave

Kaja Vidmar pokazala je kako izgleda slavlje iz snova te s pratiteljima podijelila djelić atmosfere sa svoje raskošne djevojačke zabave.

Slovenska dizajnerica i manekenka Kaja Vidmar uskoro će izreći sudbonosno da bivšem hrvatskom nogometnom reprezentativcu Šimi Vrsaljku. Vrijeme prije vjenčanja obilježila je nezaboravnom djevojačkom zabavom, a djelić atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima.

Buduća gospođa Vrsaljko okupila je najbliže prijateljice u luksuznoj vili s bazenom, gdje su zajedno proslavile njezin ulazak u novo životno poglavlje. Sve je bilo uređeno u bijelim tonovima, a detalji poput natpisa "Future Mrs Vrsaljko", personalizirane knjige uspomena i prigodnih rekvizita dodatno su upotpunili svečanu atmosferu.

Kaja Vidmar na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Kaja Vidmar na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Za tu posebnu prigodu Kaja je odabrala efektan stajling inspiriran western-stilom. Nosila je bijeli bikini, prozirnu suknjicu, kaubojske čizme, šešir ukrašen bijelim velom te lentu s natpisom "Bride to Be". Dobro raspoloženje nije skrivala, pa je na objavljenim snimkama plesala, smijala se i uživala u druženju s prijateljicama, a u jednom trenutku prijateljica ju je i podigla u naručje, dok je Kaja raširenih ruku pozirala pred kamerom.

Kaja Vidmar na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Kaja Vidmar na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Kaja Vidmar na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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Na Instagramu je podijelila i emotivnu poruku: "Preplivala sam nemirno more."

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Kaja Vidmar i Šime Vrsaljko u vezi su od 2022. godine, a svoju ljubav od samog početka uspješno drže podalje od očiju javnosti. Obiteljski život izgradili su u Madridu, gdje odgajaju dvoje djece. U proljeće 2022. dobili su kćer Viktoriju, dok im se krajem 2023. godine rodio sin, čije ime još uvijek nisu otkrili javnosti. Vrsaljko iz prvog braka ima i sina Brunu.

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 2 Foto: Instagram

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 3 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Cijelu objavu s djevojačke zabave pogledajte OVDJE.

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