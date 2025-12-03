Vrsaljkova Kaja podijelila tople obiteljske prizore s našim nogometašem i djecom

U blagdanskom ozračju koje odiše toplinom i jednostavnošću, Kaja Vidmar razveselila je pratitelje dijeleći prekrasne obiteljske prizore sa Šimom Vrsaljkom i njihovom djecom.
Kaja Vidmar raznježila je pratitelje najnovijim fotografijama koje prikazuju njezinu idiličnu obiteljsku atmosferu sa suprugom Šimom Vrsaljkom, bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem, i njihovom djecom.
Par je proveo dan u prirodi, okružen svjetlucavim lampicama, blaganskim dekorom i toplinom obiteljskih zagrljaja, a sve je zabilježio fotograf.
Na jednoj od fotografija Kaja i Šime poziraju u romantičnom, božićnom okruženju – on sjedi na bale sijena, a ona stoji pokraj njega, odjevena u elegantan kožni kaput, s nježnim osmijehom koji otkriva koliko uživa u zajedničkim trenucima.
Ostale fotografije također su privukle pozornost, a prizori na kojima se Šime igra s djecom sve su raznježili.
Kaja Vidmar rijetko dijeli ovoliko intimne obiteljske trenutke, a njezini pratitelji odmah su prepoznali posebnost prizora.
Podsjetimo, Šime i Kaja u vezi su već nekoliko godina, a isprva su skrivali svoju ljubav. 2022. godine rodila im se kćer Viktorija, 2023. dobili su i sina.
U domaćim medijima nagađalo se da su se vjenčali, ali tu informaciju par nikada nije potvrdio te svoj odnos kriju od javnosti.
Od prve supruge Matee Šime se razveo u tajnosti, a ona je bila njegova srednjoškolska ljubav. Vjenčali su se 2017. godine, nakon devet godina veze, te su početkom lipnja 2018. dobili sina.
