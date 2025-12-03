Sjećate se Vinesa iz komšiluka? Evo gdje je danas mladić koji je sve nasmijavao do suza

Internet ga je lansirao, publika obožava, a njegove fore postale su viralni hit, Mirsad Kadić i danas je jedno od najtraženijih imena na društvenim mrežama.

Mirsad Kadić posljednjih je godina jedno od najupečatljivijih imena na regionalnoj influencerskoj sceni.

Njegovi kratki humoristični skečevi, u kojima secira svakodnevne balkanske situacije, privukli su stotine tisuća pratitelja i učinili ga jednim od najgledanijih digitalnih komičara na ovim prostorima.

Kadić je u svijet interneta ušao još 2013., kada je zajedno s bratom pokrenuo Facebook stranicu ''Vines iz komšiluka''. Tada su njegove prve improvizacije i kratke video šale postale viralne, a upravo taj val popularnosti otvorio mu je vrata na druge platforme.

Danas je Mirsad ponajviše aktivan na TikToku i Instagramu, gdje je izgradio prepoznatljiv stil – brze, duhovite i precizno pogođene imitacije tipičnih balkanskih situacija, od obiteljskih razgovora do karakterističnih ''drama iz komšiluka''.

Njegovi videi redovito skupljaju na tisuće lajkova, a publika ga prati obožava.

Na TikToku ga prati 725 tisuća ljudi, a na Instagramu 92 tisuće.

Mirsad danas živi u Zagrebu, ali o njegovom privatnom životu ne zna se gotovo ništa. Na stranici Mood Media piše kako ima 28 godina, da je završio srednju školu ''Fausta Vrančića'', a korijene vuče iz BiH.

Unatoč velikoj popularnosti i statusu jednog od najuspješnijih TikTok komičara u regiji, Mirsad je ostao vjeran svojem jednostavnom načelu – zabaviti ljude i prenijeti dobro raspoloženje. A sudeći po reakcijama publike, u tome je itekako uspio.

