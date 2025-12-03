Meghan Markle pokazala blagdanske običaje koje njeguje s princem Harryjem i djecom

U srijedu je objavljena posebna epizoda emisije "With Love, Meghan", u kojoj se Meghan Markle sprema za božićne blagdane.

Meghan Markle objavila je na Netflixu svoj specijal "With Love, Meghan: Holiday Celebration", u kojem je gledateljima otvorila vrata u svoj obiteljski, prijateljski i kuharski svijet za dane blagdana.

Iako su prethodne sezone emisije bile kritizirane, ovaj 56-minutni nastavak ponovno je privukao pozornost, i to zahvaljujući nekoliko upečatljivih trenutaka koji su obilježili epizodu.

Jedan od najkomentiranijih trenutaka bio je kada je Meghan svom gostu, njujorškom ugostitelju Willu Guidari, predstavila britanski blagdanski običaj - božićne krekere, pokušavajući objasniti zašto se paketići rade i povezuju u paru i smatraju posebnima.

"Osjećate se jako povezano i slatko je kada ga povučete s nekim", ispričala je Meghan te pokazala svoju sklonost detaljima i personaliziranju, pa je za članove obitelji izradila vlastite verzije: s ljubavnim pismom za Harryja, mini burgerom za Archieja i uljem lavande za Lilibet.

Meghan je u specijalu istaknula koliko su joj blagdani vezani uz rituale i uspomene. Dok je kitila bor, dodala je ručno ispisane poruke za Archieja i Lilibet: "Volim te jer si tako hrabar" i "Volim te jer si tako ljubazan". Tvrdi kako je božićno drvce simbol obiteljske priče i vizualni podsjetnik na sva poglavlja života.

Glumica je u specijalu predstavljena kao domaćica koja voli tradiciju, ali ne bježi ni od trenutaka humora.

Dok je za svog gosta, TV chefa Toma Colicchija pripremala salatu koja se sastoji od cikle, maslina, komorača i ukiseljenog povrća, Meghan je kroz smijeh priznala da se u tom jelu nalaze sve namirnice koje Harry mrzi. Kada je Harry ušao u scenu i čuo sastojke, samo je kratko prokomentirao: "To je antisalata."

Tom 41-godišnjem odbjeglom članu kraljevske obitelji, koji se pokušava pomiriti s ocem kraljem Charlesom, više se sviđa recept punice Dorije Ragland, pa je Meghan i to pripremila, na što je princ pohvalio okuse.

Specijal prikazuje i Meghan u intimnoj, opuštenoj atmosferi s prijateljicama Lindsay Roth i Kelly Zajfen, s kojima nosi blagdanske crvene pidžame, što je tradicija koju njeguje još od tinejdžerskih dana. Zajedno su izrađivale božićne vijence, pripremale slatke i slane zalogaje i razgovarale o obiteljskim ritualima.

U emisiji je ugostila i tenisačicu Naomi Osaku, s kojom je razgovarala o majčinstvu, obitelji i blagdanima. Osaka je naglasila koliko joj znači vrijeme s najbližima, a Meghan dodala kako je važno ne pokušati učiniti sve, već uživati u trenucima koji donose radost.

U završnoj sceni, snimljenoj u kućnoj atmosferi uz vatru i božićne dekoracije, Meghan i Harry kratko se opuštaju s ekipom iza kamere, obilježavajući kraj snimanja, dok njihove djece Archieja i Lilibet nije bilo. Meghan je tada nosila elegantnu zelenu haljinu brenda Galvan sa snimanja za Variety, koja je nedavno izazvala polemike zbog moguće krađe.

Epizoda, snimana blizu njezina doma u Montecitu, prikazuje i čitav niz tradicija koje Meghan njeguje, poput odabira devetmetarskog bora, pažljivog slaganja ukrasa, druženja u crvenim božićnim pidžamama s prijateljicama, izrade vijenaca i kuhanja obiteljskih jela.

Ovo je prva epizoda nakon što su Meghan i Harry potpisali novi, skromniji ugovor s Netflixom u kolovozu, nakon njihove inicijalne suradnje vrijedne sto milijuna dolara. Iako su prve sezone emisije kritičari sasjekli, Meghan očito ne odustaje od koncepta lifestyle showa, pogotovo kada u njemu može promovirati svoj brend "As Ever", koji se tijekom epizode pojavljuje više puta.

