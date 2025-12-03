Anketa: Tko bi trebao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču?

Od 24 imena s Dore 2026. godine samo će jedno imati priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, koga biste vi voljeli vidjeti?

Hrvatska radiotelevizija u srijedu u podne je objavila popis od 24 izvođača koji će se natjecati na Dori 2026. u veljači, a pobjednik će predstavljati Hrvatsku u austrijskoj prijestolnici Beču.

Više pročitajte OVDJE.

Među odabranim natjecateljima nalaze se i Marko Kutlić, koji se na godinu dana povukao s glazbene scene te je svirao na ulicama po talijanskim gradovima, Lima Len, autor ljetnog hita "Brajde" s Alenom Vitasovićem, Kandžija, Stela Rade, ToMa, Devin Juraj, Alen Đuras, Cold Snap, ali i mnoga druga imena koja su se ranije predstavljala na Dori i neki koje ćemo tek upoznati. Njih je odabrao sedmeročlani žiri, nakon što su 23. studenog u ponoć završile prijave.

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle pokazala blagdanske običaje koje njeguje s princem Harryjem i djecom

No tko će otići put Beča? Odgovor na to pitanje dobit ćemo već početkom godine, a tko bi mogao donijeti prvo hrvatsko finale nakon 2024., otkrijte nam u anketi.

Tko bi trebao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026.? Alen Đuras - From Ashes To Flame

Ananda - Dora

Cold Snap - Mucho Macho

Devin - Over Me

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Fenksta - Memento Mori

Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

Irma - Ni traga

Ivan Sever - Crying Eyes

Jasmina Makota - Higher

Kandžija - 3 ujutro

Karolina Ilic - Breathe her in

Lana Mandarić - Tama

Lara Demarin - Mantra

LELEK - Andromeda

Lima Len - Raketa

Marko Kutlić - Neotuđivo

Noelle - Uninterrupted

Ritam Noir - Profumi di mare

Sergej - Scream

Stela Rade - Nema te

ToMa - Ledina

Toni Sky – O ne!

Zevin - My mind Alen Đuras - From Ashes To Flame

Ananda - Dora

Cold Snap - Mucho Macho

Devin - Over Me

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Fenksta - Memento Mori

Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

Irma - Ni traga

Ivan Sever - Crying Eyes

Jasmina Makota - Higher

Kandžija - 3 ujutro

Karolina Ilic - Breathe her in

Lana Mandarić - Tama

Lara Demarin - Mantra

LELEK - Andromeda

Lima Len - Raketa

Marko Kutlić - Neotuđivo

Noelle - Uninterrupted

Ritam Noir - Profumi di mare

Sergej - Scream

Stela Rade - Nema te

ToMa - Ledina

Toni Sky – O ne!

Zevin - My mind Ukupno glasova:

Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Statua Dore Foto: Darko Tomas / CROPIX

Umjesto u Opatiji, Dora 2026. održat će se u HRT-ovom studiju u Zagrebu, a kao razlog selidbe navedene su financije.

Statua Dore Foto: Goran Kovacic/Pixsell

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meri Goldašić podignula prašinu videom koji je objavila: ''Nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe!''

Pogledaji ovo Celebrity Lopez u kostimu s tangicama istaknula legendarnu pozadinu, ekipa u nevjerici: ''56 godina gdje?''

Pogledaji ovo Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!