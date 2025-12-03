Anketa: Tko bi trebao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču?

Od 24 imena s Dore 2026. godine samo će jedno imati priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, koga biste vi voljeli vidjeti?
Hrvatska radiotelevizija u srijedu u podne je objavila popis od 24 izvođača koji će se natjecati na Dori 2026. u veljači, a pobjednik će predstavljati Hrvatsku u austrijskoj prijestolnici Beču.
Među odabranim natjecateljima nalaze se i Marko Kutlić, koji se na godinu dana povukao s glazbene scene te je svirao na ulicama po talijanskim gradovima, Lima Len, autor ljetnog hita "Brajde" s Alenom Vitasovićem, Kandžija, Stela Rade, ToMa, Devin Juraj, Alen Đuras, Cold Snap, ali i mnoga druga imena koja su se ranije predstavljala na Dori i neki koje ćemo tek upoznati. Njih je odabrao sedmeročlani žiri, nakon što su 23. studenog u ponoć završile prijave.
No tko će otići put Beča? Odgovor na to pitanje dobit ćemo već početkom godine, a tko bi mogao donijeti prvo hrvatsko finale nakon 2024., otkrijte nam u anketi.
Umjesto u Opatiji, Dora 2026. održat će se u HRT-ovom studiju u Zagrebu, a kao razlog selidbe navedene su financije.
