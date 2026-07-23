Martin Baturina nakon Svjetskog prvenstva djevojku odveo na egzotičnu destinaciju

Nakon transfera u talijanski Como, hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina puni baterije na grčkim otocima, a društvo mu pravi djevojka Petra Matjanec.

Hrvatski nogometaš Martin Baturina uživa u ljetnom odmoru prije početka nove sezone, a djeliće svog putovanja podijelio je s pratiteljima na Instagramu.

Među fotografijama koje je objavio posebno su pažnju privukli romantični prizori s djevojkom Petrom Matjanec. Par je pozirao uz prepoznatljive bijele kuće i plave kupole Santorinija tijekom zalaska sunca, a zajedno su istraživali i čari grčkih otoka.

Martin Baturina na Instagramu - 7 Foto: Instagram

Martin Baturina na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Martin Baturina na Instagramu - 9 Foto: Instagram

Baturina je pratiteljima pokazao i druge trenutke s odmora – vožnju quadom u suton, kupanje u kristalno čistom moru, impresivne stijene i skrivene uvale, susret s lemurima te lokalne prizore, među kojima se našla i tradicionalno sušena hobotnica. Na jednoj fotografiji pozira na stijenama iznad mora, dok na drugoj uživa u kupanju ispred spektakularnih litica.

Martin Baturina na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Martin Baturina na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Martin Baturina na Instagramu - 3 Foto: Instagram

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Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, posljednjih mjeseci sve češće dijeli zajedničke fotografije s Petrom. Njihova veza traje već neko vrijeme, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama, zajedno su proveli i ovo ljeto.

Martin Baturina na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Martin Baturina na Instagramu - 8 Foto: Instagram

Martin Baturina i djevojka Petra - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Baturina je ovog ljeta napravio veliki iskorak u karijeri. Nakon što je godinama bio jedan od ključnih igrača Dinama, karijeru je nastavio u talijanskom prvoligašu Comu, gdje će pod vodstvom trenera Cesca Fàbregasa pokušati napraviti novi iskorak na europskoj nogometnoj sceni.

Martin Baturina i Petra Matjanec Foto: Instagram

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Fotografije s odmora ubrzo su prikupile brojne lajkove i komentare, a pratitelji su osim atraktivnih krajolika posebno pohvalili skladan par i poželjeli Baturini puno sreće u novoj sezoni.

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