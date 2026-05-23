Nekoliko trakica jedva je držalo korzet Heidi Klum, čiji se dekolte spuštao do pupka

Heidi Klum ponovno je bila jedna od glavnih zvijezda Filmskog festivala u Cannesu, a njezino izdanje s gala večeri privuklo je veliku pažnju fotografa i modnih zaljubljenika.

Slavna manekenka pojavila se u upečatljivoj crnoj haljini koja je naglasila njezinu figuru, a posebno se istaknuo odvažan korzet s dubokim dekolteom gotovo do pupka.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Gornji dio haljine bio je izrađen od prozirne čipke i ukrašen vezicama koje su se protezale duž cijelog korzeta, dodatno naglašavajući njezin struk i obline. Dramatična voluminozna suknja cijelom je izdanju dala dozu holivudskog glamura po kojem je Heidi već godinama prepoznatljiva na crvenim tepisima.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Na prestižnom događanju Heidi se pojavila u društvu supruga Toma Kaulitza i 20-godišnjeg sina Henryja Samuela, koji je također privukao pažnju modnim odabirom. Mladi Henry nosio je crno odijelo s upečatljivim zlatnim detaljima, ali bez košulje, čime se savršeno uklopio u glamuroznu atmosferu večeri.

Tom Kaulitz, Heidi Klum, Henry Samuel Foto: Profimedia

Korzetirane haljine posljednjih su godina postale zaštitni znak Heidi Klum, a sličan odvažan kroj nosila je i ranije tijekom festivala na premijeri filma Fjord. I ovoga puta pokazala je zašto je redovito među najbolje odjevenim zvijezdama na crvenom tepihu.

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



