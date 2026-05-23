Misica optužila stilista za napad, podijelila je uznemirujuću snimku krvavog lica

Miss Venezuele Andrea del Val izazvala je veliku pažnju nakon što je na društvenim mrežama objavila snimku krvavog lica te optužila svog stilista Giovannija Lagunu za fizički napad tijekom boravka u Cannesu. Slučaj je ubrzo privukao pažnju stranih medija, dok je stilist u međuvremenu odbacio sve optužbe.

Dok su svjetske zvijezde posljednjih dana plijenile pažnju glamuroznim izdanjima na Filmskom festivalu u Cannesu, navodni incident iz luksuznog hotela zasjenio je dio događanja i izazvao veliku pažnju javnosti.

U središtu drame našla se aktualna Miss Venezuele Andrea del Val.

Andrea del Val Foto: Profimedia

Kako piše New York Post, 29-godišnja kraljica ljepote optužila je svog stilista Giovannija Lagunu da ju je fizički napao tijekom boravka u Cannesu. Na snimci koju je objavila vidi se kako joj krv teče niz lice, dok se u pozadini nazire hotelska soba u potpunom neredu.

''Pogledajte što mi je Giovanni Laguna napravio. Bravo, Giovanni, upravo sam to htjela – da pokažeš tko si zapravo'', poručila je Andrea na španjolskom jeziku u videu koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, a možete ga pogledati OVDJE.

Andrea del Val Foto: Profimedia

U jednom trenutku na snimci se vidi i Laguna kako sjedi u kutu sobe, dok strani mediji navode da su gosti luksuznog hotela pozvali policiju nakon što su čuli vikanje, udarce i znakove fizičkog sukoba. Ubrzo se pojavila i snimka njegova privođenja, no zasad nije poznato hoće li protiv njega biti podignuta službena optužnica. Manekenki je pružena liječnička pomoć te se nalazi izvan životne opasnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Kći Nives Celzijus spremna je za novo životno poglavlje, emocije su preplavile mreže

Inače, Laguna je odbacio optužbe te se nekoliko dana nakon incidenta prvi put javno oglasio. U videoizjavi poručio je kako je cijela situacija prikazana na način koji je ozbiljno narušio njegov ugled.

''Ovdje sam da vam kažem istinu, iz mjesta ljubavi, poštovanja prema ženama i poštovanja prema sebi, svojoj obitelji i svojim prijateljima'', rekao je Laguna.

Pogledaji ovo Nekad i sad Iznenadna smrt Denisa iz Večernje škole shrvala je javnost, ostavio je neizbrisiv trag

Stilist tvrdi da Andrea nije ozlijeđena namjerno, već da je tijekom svađe došlo do nesretnog spleta okolnosti. Prema njegovoj verziji događaja, tijekom prepirke oko mobitela oboje su se spotaknuli o fotografsku opremu i stativ, nakon čega je misica zadobila ozljede.

''Kada je izašla iz sobe, već me snimala telefonom i govorila mi da će učiniti sve kako bi cijeli svijet vidio kakva sam osoba. Nikada je nisam udario'', izjavio je Laguna, dodajući kako smatra da je cijeli incident bio pokušaj njegova javnog poniženja.

A tko je zapravo Giovanni Laguna? Riječ je o poznatom imenu u svijetu mode i izbora ljepote koje godinama surađuje s brojnim latinoameričkim zvijezdama i kraljicama ljepote. Od 2023. godine radi kao kreativni direktor za Miss Universe Kolumbije, a poslovno ga se povezivalo i s pobjednicom Miss Universe Meksika 2025 Fatimom Bosch.

Točan razlog sukoba još uvijek nije poznat, a francuska policija zasad se nije službeno oglasila o slučaju koji je zasjenio dio događanja na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dara Bubamara otkrila kakvo joj je iznenađenje priredio mlađi dečko za rođendan

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog novih fotki u badiću teško je povjerovati da ova brazilska ljepotica ima 45 godina

Pogledaji ovo Celebrity Ma kakav nastup! Poslušajte kako djevojčica s Indirom Levak pjeva veliki Colonijin hit