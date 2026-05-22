Tajno vjenčanje u obitelji Trump! Isplivali detalji privatne ceremonije

Donald Trump Jr. i Bettina Anderson navodno su se već tajno vjenčali na Floridi, nekoliko dana prije planirane velike proslave na Bahamima.

Donald Trump Jr. i njegova zaručnica Bettina Anderson navodno su već izrekli sudbonosno "da" na privatnoj ceremoniji na Floridi, nekoliko dana prije velikog slavlja koje bi se ovog vikenda trebalo održati na Bahamima.

Kako prenosi magazin People pozivajući se na dokumente o sklapanju braka, Donald Jr. (48) i Bettina (39) vjenčali su se 21. svibnja u domu Bettinine sestre blizanke Kristine Anderson McPherson u West Palm Beachu. U dokumentima se navodno nalaze potpisi oboje supružnika, čime je potvrđeno da je brak službeno sklopljen.

Ceremoniju je vodio Bettinin šogor Bradley McPherson, odvjetnik za nekretnine, no zasad nije poznato tko je sve prisustvovao intimnom slavlju.

TMZ piše i kako Bettina nakon vjenčanja navodno neće uzeti prezime Trump.

Par je zaruke objavio tijekom božićnog događanja u Bijeloj kući 15. prosinca 2025. godine, a tada ih je javnosti predstavio američki predsjednik Donald Trump.

Iako se očekivao na velikoj svadbenoj proslavi na Bahamima, predsjednik je poručio kako zbog državničkih obveza vjerojatno neće moći prisustvovati.

"Iako sam jako želio biti sa svojim sinom Donom Jr. i najnovijom članicom obitelji Trump, njegovom budućom suprugom Bettinom, okolnosti vezane uz državne obveze i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama to mi ne dopuštaju", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Donald Trump Jr. iza sebe već ima jedan brak s Vanessom Trump, s kojom ima petero djece, dok je Bettini Anderson ovo prvi brak.

