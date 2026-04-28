Prvi susret nakon dramatične pucnjave: Trump ugostio kralja Charlesa u napetoj atmosferi

Donald Trump se prvi put pojavio u javnosti nakon pucnjave na večeri za dopisnike Bijele kuće tijekom susreta s kraljem Charlesom, u atmosferi pojačanih sigurnosnih mjera i političkih napetosti.

Samo nekoliko dana nakon pucnjave na večeri Dopisničkog udruženja Bijele kuće, Donald Trump ponovno se pojavio u javnosti – i to u jednom od najprotokolarnijih trenutaka: susretu s britanskim kraljem Charlesom III.

Incident koji se dogodio tijekom vikenda, dok je Trump bio prisutan na događaju, izazvao je ozbiljnu zabrinutost i pokrenuo hitnu sigurnosnu reviziju svih nadolazećih aktivnosti predsjednika.

Galerija 4 4 4 4 4

Unatoč napetoj situaciji, Trump nije otkazao planirane obveze, već je u ponedjeljak u Bijeloj kući dočekao kralja Charlesa i kraljicu Camillu, čime je ovaj susret postao njegov prvi službeni javni angažman nakon pucnjave.

Dolazak kraljevskog para odvijao se pod pojačanim sigurnosnim mjerama, a cijeli posjet bio je obilježen vidljivom napetošću u pozadini. Trump i supruga su dočekali goste ispred Bijele kuće, uz protokolarne geste – rukovanje s kraljem i poljupce u obraz s kraljicom.

Unatoč formalnosti, bilo je vidljivo da se susret odvija u specifičnim okolnostima, s obzirom na nedavne događaje.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prošle su četiri godine od nestanka Marijane Seifert: Što se točno dogodilo?

Nakon službenog dočeka, dva para povukla su se na privatni sastanak u Zelenoj sobi Bijele kuće, gdje su uz čaj pokušali održati ton uobičajenog diplomatskog susreta. Trump je tijekom susreta pokazivao dijelove imanja i razgovarao o detaljima poput gradnje nove plesne dvorane, dok su kamere bilježile opuštenu, ali pažljivo kontroliranu atmosferu.

Pucnjava na večeri za dopisnike Bijele kuće je bacila sjenu na cijeli državni posjet. Iako nitko od uzvanika nije ozlijeđen, događaj je bio dovoljno ozbiljan da promijeni sigurnosne protokole i utječe na organizaciju susreta s međunarodnim dužnosnicima.

Susret s kraljem Charlesom nije bio samo protokolaran – odvijao se u trenutku političkih napetosti između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, dodatno pojačanih Trumpovim kritikama britanskog premijera. Unatoč tome, Trump je javno pohvalio kralja, nazivajući ga fantastičnim čovjekom i prijateljem, naglašavajući da politički nesporazumi neće utjecati na njihov odnos.

Poslije ovog incidenta, društvenim mrežama se širio video Trumpovog pada. Više pogledajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

Reakciju Melanije Trump pogledajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Od Balkana do Bonda: Ova Hrvatica ostvarila je ulogu o kojoj mnogi sanjaju

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Ovu glumicu viđali ste u hit-filmovima i serijama, ali rijetki znaju koliko je uspješna

Pogledaji ovo Celebrity Jesu li to pale zaruke? Prsten na ruci Jelene Rozge izaziva znatiželjne reakcije

Pogledaji ovo Celebrity Tko je mlada Sarajka i nova zvijezda Kumova? S ulogom u seriji ima jednu poveznicu