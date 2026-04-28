Prošle su četiri godine od nestanka Marijane Seifert: Što se točno dogodilo?

Marijana Seifert, pobjednica prvog regionalnog izdanja reality emisije Big Brother, nestala je 27. travnja 2022. godine, dok istraga tapka u mraku.

Prošle su četiri godine otkako se pobjednica prvog regionalnog izdanja reality showa Big Brother Marijana Seifert, poznata i kao Marijana Čvrljak, udaljila iz stana u Zagrebu i netragom nestala. Unatoč višemjesečnoj intenzivnoj potrazi, Seifert od 27. travnja 2022. i dalje nije pronađena.

Nestanak tada 38-godišnje Marijane prijavio je suprug Karlo, s kojim je bila u braku od 2020. i s kojim je imala sina. Ovo joj je bio treći brak, a navodno je par imao problema i nekoliko dana ranije Karlo je izjavio kako želi razvod.

Galerija 9 9 9 9 9

Nestanak Marijane Seifert - 1 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Marijana Seifert - 1 Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Njezina obitelj je počela prstom upirati u njega zbog sumnje kako ima veze s njezinim nestankom i mogućom smrti. Kako pokazuju poruke koje je za DNEVNIK.hr ustupila njezina prijateljica, Marijana se počela bojati supruga i njegove obitelji zbog prijetnji, što je on odbacio i poručio kako je imala problema s alkoholom.

Posebno je istaknuo događaje iz veljače 2022., dva mjeseca uoči nestanka, kada ju je policija privela zbog nasilnog ponašanja pod utjecajem alkohola. Tvrdi i kako joj je pokušao dati novu priliku da spase brak i suoči se s alkoholom, no situacija se još više pogoršala, te da se liječila zbog depresije. Kako se, prema njegovim riječima, ništa nije poboljšalo, niti tjedan dana prije nestanka poručio joj je da želi razvod zbog, kako navodi, učestalih nevjera i narušenog povjerenja, no dao joj je dozvolu da ostane u stanu dok se ne snađe.

Marijana Seifert, Nikola Nemesević Nemeš Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Marijana Seifert Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kobnog dana, otišla je na posao, nakon čega je bila na kavi. Seifert tvrdi kako ju je navečer vidio u kafiću s nepoznatim muškarcem, zbog čega su se prepirali, no situacija se naknadno smirila. Kada se vratila oko 3:20 ujutro u stan, nije djelovala pijano, a nakon kratkog razgovora, izašla je prošetati se, poslije čega se nije vratila.

Na Mostu mladosti pronađene su njezine stvari, dokumenti i mobitel, a unatoč intenzivnog pregledavanju rijeke Save, njezino tijelo nikad nije pronađeno.

Marijana Seifert - 8 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Marijana Seifert - 5 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Seifert se i dalje vodi kao nestala osoba, njezin profil se može pronaći na Nestali.gov.hr dok je istraga još uvijek u tijeku, a nadu u njezin pronalazak je izrazio i njezin bivši suprug Nikola Nemešević Nemeš.

Nažalost, pronalazak svoje kćeri nije dočekao njezin otac Ivan, koji je preminuo krajem 2022. godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

U iskazima ima i brojnih kontradiktornosti, a više o tome pročitajte OVDJE.

