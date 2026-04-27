Bila je najveća zvijezda telenovela, a onda se posvetila nečemu što ju je odvelo na vrh

Thalía je meksička superzvijezda koja je od “kraljice telenovela” 90-ih izgradila uspješnu međunarodnu glazbenu i poslovnu karijeru, ostavivši snažan trag u latino pop kulturi.

Devedesete godine prošlog stoljeća u Hrvatskoj obilježila je prava televizijska revolucija – dolazak meksičkih telenovela koje su u kratkom roku osvojile srca gledatelja. U vremenu nakon rata, kada je publika tražila bijeg od svakodnevice, priče prepune ljubavi, nepravde, osvete i dramatičnih obrata postale su nezaobilazan dio večernjeg programa.

Serije poput "Marisol" i "Esmeralde" pretvorile su glavne glumce u regionalne zvijezde, a ulice su se praznile dok su gledatelji pratili sudbine svojih omiljenih likova. Telenovele nisu bile samo zabava – postale su kulturni fenomen koji je obilježio jedno razdoblje i zauvijek promijenio navike TV publike u Hrvatskoj.

Jedna od njih bila je i Thalía, pravim imenom Ariadna Thalía Sodi Miranda, danas jedna od najvećih latino zvijezda svih vremena – žena koja je istovremeno osvojila svijet televizije i glazbe, a zatim se povukla s malih ekrana i izgradila globalnu karijeru u potpuno drugom smjeru.

Rođena je 26. kolovoza 1971. u Mexico Cityju, kao najmlađa od pet kćeri u obitelji. Njezina majka Yolanda Miranda bila je umjetnica i kasnije njezina menadžerica, dok je otac Ernesto Sodi bio znanstvenik i liječnik. Djetinjstvo joj nije bilo bez trauma – otac joj je umro kada je imala samo šest godina, što ju je duboko pogodilo i čak dovelo do privremenog gubitka govora.

Već kao mala pokazivala je umjetnički talent: s četiri godine počela je učiti balet i klavir, a vrlo rano je zakoračila i u svijet televizije.

Karijeru je započela kao dijete, ali pravi televizijski proboj dolazi krajem 80-ih ulogom u "Pobre señorita Limantour", no pravi proboj imala je s telenovelama "Quinceañera" i "Luz y Sombra".

No, ono što ju je pretvorilo u globalnu zvijezdu bila je legendarna trilogija Maria - "María Mercedes", "Marimar" i "María la del Barrio". Ove serije emitirane su u više od 180 zemalja i gledalo ih je oko dvije milijarde ljudi, što ju je učinilo najpoznatijom glumicom telenovela na svijetu.

Iako je bila na vrhuncu popularnosti i najplaćenija glumica Televise, Thalía se krajem 90-ih postupno povukla iz glume.

Razlozi su kombinacija fokusa na glazbenu karijeru, želje za međunarodnim uspjehom, privatni život i brak te zasićenje telenovelama nakon ogromnog uspjeha. Njezina posljednja velika telenovela bila je "Rosalinda" iz 1999., čiji kraj je bio poprilično kaotičan. Naime, posljednja epizoda montirana je tik nekoliko sati uoči emitiranja na televiziji, zbog čega je producent Salvador Mejia jurio ulicama Ciudad de Mexica kako bi dostavio finalnu verziju na vrijeme.

Glazba je zapravo bila njezina prva ljubav. Već s 9 godina pjevala je u dječjoj grupi Din-Din, a kasnije se pridružila megapopularnom bendu Timbiriche, koji ju je lansirao među tinejdžerske zvijezde. Solo karijeru započela je početkom 90-ih albumima "Thalía", "Mundo de Cristal", "Love", no pravi globalni uspjeh dolazi sredinom i krajem 90-ih.

Prodala je više od 25 milijuna albuma diljem svijeta, čime se svrstava među najuspješnije latino izvođače.

Godine 2000. udala se za moćnog glazbenog producenta Tommyja Mottolu, bivšeg šefa Sony Musica i bivšeg muža Mariah Carey. Zajedno imaju dvoje djece. U javnosti često ističe duhovnost, a jedno vrijeme se posvetila i proučavanju kabale.

Iako je uglavnom održavala pozitivan imidž, njezin život nije bio bez kontroverzi i drama. Njezine sestre, Ernestina Sodi i glumica Laura Zapata, s kojom se često sukobila tijekom godina, bile su otete 2002. godine, što je bio jedan od najvećih šokova u životu. Priznala je i da je prošla kroz tešku depresiju nakon spontanih pobačaja, a kada je imala samo 18 godina, započela je vezu s producentom Alfredom Díazom Ordazom, sinom nekadašnjeg predsjednika, koji je bio u svojim ranim 40-ima. Jedno vrijeme bili su i zaručeni, no Ordaz je preminuo 1993. od posljedica hepatitisa C.

Thalía je danas prije svega globalna pop zvijezda i poslovna žena. Osim glazbe, razvila je vlastiti modni brend, pisala knjige i vodila radio emisije.

I dalje povremeno objavljuje glazbu i surađuje s velikim svjetskim imenima, održavajući status jedne od najutjecajnijih latino umjetnica.

