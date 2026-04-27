Gdje je danas Stefany Hohnjec? Poslije zasićenja povukla se i okrenula drugačijem životu

Nakon što je postala Miss sporta, Stefany Hohnjec bila je pod svjetlima reflektora, sve do naglog zasićenja prije desetak godina kada se posvetila obitelji i vjeri.

Kada je prije 20 godina anonimka ritmička gimnastičarka Stefany Hohnjec izabrana za Miss sporta, nije mogla ni očekivati kako će postati neizostavno lice domaće javne scene.

Godinama smo je pratili pred svjetlima reflektora, no nakon svojevrsnog zasićenja sudjelovanjem u reality showu "Farma" i modeliranjem za neke od najpoznatijih hrvatskih dizajnera, odlučila je povući se iz javnosti.

Galerija 14 14 14 14 14

Stefany Hohnjec - 4 Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Stefany Hohnjec - 7 Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Stefany Hohnjec - 10 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

U međuvremenu udala se za poduzetnika Ivana Papića, s kojim ima dvije kćeri i sina, te se potpuno posvetila obitelji i vjeri, kao i njezina sestra Matea.

Upravo ju je vjera u Boga spasila, što je posvjedočila u radijskoj emisiji Hrvatske katoličke mreže "Zašto vjerujem".

"Nakon što sam postala Miss sporta, dogodila se prekretnica u mojem životu i ja sam se izgubila. Skrenula sam u drugu ulicu, što možda nije bila volja Božja, ali sve se s razlogom dogodilo. Prošla sam teške stvari, vidjela i doživjela mnogo toga, no opet je Bog tako htio. Kroza sve to mene je gradio i rasla sam do trenutka dok nije došlo do bližeg susreta i upoznavanja s Bogom. Da u prošlosti nisam imala toliko teških situacija, ne bih mogla toliko duboko doživjeti susret s Bogom", ispričala je tom prilikom Hohnjec, koja se u međuvremenu vratila prvoj ljubavi - gimnastici, vodivši klub ritmičke gimnastike za djecu.

Stefany Hohnjec - 8 Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Stefany Hohnjec - 5 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Stefany Hohnjec - 11 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

"Zahvalna sam Bogu na daru života, na djetetu i na tom iskustvu koje imam kao majka. I zahvalna sam što mi je dopustio da kroz Andriju još više učim i rastem", dodala je tada Stefany, koja je svojedobno boravila u Kini, gdje je radila u privatnoj sportskoj akademiji s djecom predškolskog i školskog uzrasta.

Tijekom jednog kratkotrajnog povratka, prekinula je dugogodišnju vezu, što joj je bio šok, no predaja vjeri ju je spasila. Kako je otkrila, otišla je na misu na nagovor jedne osobe, a poslije ispovijedi i razgovora s jednim svećenikom, osjetila je produhovljenost.

Stefany Hohnjec - 2 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stefany Hohnjec - 6 Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Stefany Hohnjec - 3 Foto: Tea Cimas / Cropix

Stefany Hohnjec - 3 Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

"Sljedeći dan otišla sam na pričest i kad sam primila hostiju nakon toliko dugo vremena – doživjela sam neku drugu dimenziju. Osjećala sam se kao da nisam tu, doslovno sam osjećala Boga bliže sebi, slobodu, mir – onaj nepoznati – koji do tada nisam doživljavala i od tog trenutka sve je postalo drukčije u mom životu", poručila je Hohnjec, kojoj je od tada Bog njezina svakodnevica i toga se ne srami priznati: "On je moje jutro i moj dan. Trudim se staviti Boga na prvo mjesto i više ne mogu zamisliti život bez njega."

Ne koristi ni društvene mreže, a zadnja objava na Instagramu datira joj iz siječnja 2024. godine.

