Zvijezda Kumova je iznenadila potezom nakon utrke! Odlučila je rashladiti se u gradskoj fontani

Ecija Ojdanić nakon istrčanog maratona u Padovi rashladila se kupanjem u fontani te pritom ostvarila odličan rezultat – treće mjesto u svojoj kategoriji.

Glumica Ecija Ojdanić ponovno je oduševila pratitelje – ovaj put nesvakidašnjim potezom nakon istrčanog maratona u Padovi.

Naime, nakon što je uspješno završila svoj čak 14. maraton, odlučila se rashladiti – ni manje ni više nego u gradskoj fontani.

Kako je sama otkrila uz fotografije, utrka je bila iznimno zahtjevna zbog visokih temperatura.

"Prvo ovosezonsko kupanje palo je pomalo neočekivano u fontani u Padovi", otkrila je glumica koja dolazi iz Drniša.

"Bilo je toliko vruće da sam na svakoj okrepi pola boce prolijevala po sebi, a pola u sebe. Svejedno, fenomenalno iskustvo, vježba snage i izdržljvost i jako dobro istrčan maraton", napisala je Ecija koja je unatoč teškim uvjetima, ostvarila sjajan rezultat – treće mjesto u svojoj kategoriji te 20. mjesto u ukupnom poretku žena, što je impresivan uspjeh.

Ecija Ojdanić Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 4 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Otkrila je i kako joj je dodatnu snagu dao i mali poticaj odozgo, prisjetivši se da je tijekom utrke zazivala svetog Antu Padovanskog.

"Mora da je i sveti Ante Padovanski kojeg sam od dvadesetog kilometra molila za snagu, malo vjetra i hlada malo pripomogao da sve prođe dobro po ovoj sunjari. Nakon ovog iskustva mogu Saharu prijeći s bocom vode", poručila je Ecija.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Ecija Ojdanić, Kud puklo da puklo Foto: Nova TV

Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz - 2 Foto: Instagram

Osim sportskog uspjeha, istaknula je i kako je uživala u dva topla dana u Padovi te u druženju s ekipom, a sada se, kako kaže, vraća novim poslovnim izazovima u kazalištu Moruzgva i setu serije "Kumovi".

Ecija se često na društvenim mrežama hvali svojim uspjesima na trčanju, no na jednoj utrci se suočila s mnogim problemima.

Nedavno je objavila emotivan post s majkom.

