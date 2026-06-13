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Enis Bešlagić na Trgu bana Jelačića euforično proslavio prvi pogodak BiH na Svjetskom!

Piše J. C., Danas @ 10:27 Celebrity komentari
Enis Bešlagić - 1 Enis Bešlagić - 1 Foto: Instagram

Enis Bešlagić ponovno je pokazao koliko strastveno prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a njegova reakcija na pogodak BiH u centru Zagreba brzo je postala hit na društvenim mrežama.

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Enis Bešlagić slavio pogodak BiH na Trgu bana Jelačića
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Enis Bešlagić na Trgu bana Jelačića euforično proslavio prvi pogodak BiH na Svjetskom!
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