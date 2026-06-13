Enis Bešlagić na Trgu bana Jelačića euforično proslavio prvi pogodak BiH na Svjetskom!

Enis Bešlagić ponovno je pokazao koliko strastveno prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a njegova reakcija na pogodak BiH u centru Zagreba brzo je postala hit na društvenim mrežama.

Enis Bešlagić nije skrivao oduševljenje nakon prvog pogotka reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Popularni glumac utakmicu je pratio na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, gdje je zajedno s brojnim navijačima dočekao trenutak za slavlje.

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Čim je BiH zatresla mrežu, Bešlagić je spontano reagirao i glasno povikao "Evo ga!", a zatim slavlje podijelio s okupljenim prolaznicima. Emotivnu reakciju snimio je i objavio na Instagramu, gdje je video ubrzo privukao pažnju njegovih pratitelja.

Enis Bešlagić - 2 Foto: Instagram

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Dok su se prizori slavlja širili gradovima Bosne i Hercegovine, ništa manje veselo nije bilo ni u hrvatskoj metropoli. Bešlagićevu iskrenu reakciju mnogi su doživjeli kao još jednu potvrdu njegove povezanosti s reprezentacijom i navijačima, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama.

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