Rakitićev goli torzo zasjenili su brutalni trbušnjaci njegove Raquel!

Raquel Mauri na ljetnom je odmoru pokazala zavidnu fizičku formu i isklesane mišiće, zasjenivši supruga Ivana Rakitića koji je također pozirao bez majice.

Nogometaš Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri uživaju u ljetnim danima, a fotografije s odmora koje su podijelili na društvenim mrežama brzo su privukle pažnju pratitelja.

Dok je bivši hrvatski reprezentativac pozirao bez majice i pokazao preplanuli torzo, čini se da je ovog puta glavna zvijezda bila njegova supruga.

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Raquel je zablistala u nekoliko izdanja kupaćih kostima, a njezina besprijekorna forma i isklesani trbušni mišići nisu prošli nezapaženo. Posebnu pozornost privukle su fotografije uz bazen i na plaži, gdje je pokazala rezultat redovitih treninga i zdravog načina života kojim se često pohvali na društvenim mrežama.

Na jednoj od fotografija Raquel pozira u bijelom bikiniju i laganom ružičastom pareu, dok je njezina sportska figura došla u prvi plan. Društvo joj je pravila prijateljica, a zajedničke fotografije dodatno su naglasile opuštenu atmosferu odmora. U međuvremenu, Rakitić je pozirao nasmijan na ležaljci uz more, no brojni pratitelji komentirali su kako je upravo Raquel bila ta koja je ukrala svu pažnju.

Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Par već godinama slovi za jedan od najskladnijih u sportskom svijetu, a njihove objave redovito izazivaju velik interes.

Ovoga puta, osim romantične ljetne atmosfere, u središtu pozornosti našla se Raquelina impresivna forma koja je, barem prema reakcijama pratitelja, zasjenila čak i goli torzo proslavljenog nogometaša.

Njihova mlađa kći je nedavno primila prvu pričest, o čemu više čitajte OVDJE.

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