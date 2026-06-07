Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere? Pogledajte stare fotke i uvjerite se sami!

Antonija Šola izgradila je uspješnu glazbenu karijeru te postala jedna od najtraženijih regionalnih autorica s više od 350 napisanih pjesama.
Iza Antonije Šole (47) je uspješna karijera koja obuhvaća glumu, pjevanje i kantautorski rad. Široj publici predstavila se kao Tina Bauer-Fijan u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav", nakon čega je uspješno nastavila graditi glazbenu karijeru.3 vijesti o kojima se priča zvijezda kumova Rodila je Martina Stjepanović Meter, otkriven je i spol! napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete! izazvala hrpu komentara Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini!
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Iako je ostvarila zapažene uspjehe kao izvođačica, posebno se istaknula kao autorica pjesama. Tijekom godina napisala je stotine skladbi za neka od najvećih imena regionalne glazbene scene, među kojima su Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Nina Badrić i Toni Cetinski.
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Antonija Šola - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Antonija Šola, Celebrity MasterChef - 13 Foto: Nova TV
Među njezinim najpoznatijim pjesmama nalaze se duet s Tošom Proeskim "Volim osmijeh tvoj" te veliki hit "Srce nije kamen", koji je proslavio Toni Cetinski.
Antonija Šola Foto: Marko Prpic/Pixsell
Osim po karijeri, Antonija često privlači pažnju i svojim mladolikim izgledom. Redovito trenira, bavi se plivanjem i trčanjem te posebnu pažnju posvećuje zdravom načinu života i zaštiti kože od sunca.
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Antonija Šola Foto: Robert Anic/Pixsell
Antonija Šola Foto: Boris Scitar/Pixsell
Danas je smatraju jednom od najuspješnijih i najproduktivnijih domaćih kantautorica, a njezina popularnost ne jenjava ni nakon više od dva desetljeća na sceni.
Antonija Šola - 2 Foto: Instagram
Antonija Šola Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Antonija Šola Foto: Jurica Galoic/Pixsell
Nedavno je Antonija dala intervju za naš In magazin, a više pogledajte OVDJE.
Antonija Šola Foto: In Magazin
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