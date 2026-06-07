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Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere? Pogledajte stare fotke i uvjerite se sami!

Piše I. G., Danas @ 06:30 Nekad i sad komentari
Antonija Šola Antonija Šola Foto: Zdravlje na kvadrat

Antonija Šola izgradila je uspješnu glazbenu karijeru te postala jedna od najtraženijih regionalnih autorica s više od 350 napisanih pjesama.

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Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere?
ima 47 godina!
Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere? Pogledajte stare fotke i uvjerite se sami!
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