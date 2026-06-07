Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere? Pogledajte stare fotke i uvjerite se sami!

Antonija Šola izgradila je uspješnu glazbenu karijeru te postala jedna od najtraženijih regionalnih autorica s više od 350 napisanih pjesama.

Iza Antonije Šole (47) je uspješna karijera koja obuhvaća glumu, pjevanje i kantautorski rad. Široj publici predstavila se kao Tina Bauer-Fijan u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav", nakon čega je uspješno nastavila graditi glazbenu karijeru.

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Iako je ostvarila zapažene uspjehe kao izvođačica, posebno se istaknula kao autorica pjesama. Tijekom godina napisala je stotine skladbi za neka od najvećih imena regionalne glazbene scene, među kojima su Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Nina Badrić i Toni Cetinski.

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Antonija Šola - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Antonija Šola, Celebrity MasterChef - 13 Foto: Nova TV

Među njezinim najpoznatijim pjesmama nalaze se duet s Tošom Proeskim "Volim osmijeh tvoj" te veliki hit "Srce nije kamen", koji je proslavio Toni Cetinski.

Antonija Šola Foto: Marko Prpic/Pixsell

Osim po karijeri, Antonija često privlači pažnju i svojim mladolikim izgledom. Redovito trenira, bavi se plivanjem i trčanjem te posebnu pažnju posvećuje zdravom načinu života i zaštiti kože od sunca.

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Antonija Šola Foto: Robert Anic/Pixsell

Antonija Šola Foto: Boris Scitar/Pixsell

Danas je smatraju jednom od najuspješnijih i najproduktivnijih domaćih kantautorica, a njezina popularnost ne jenjava ni nakon više od dva desetljeća na sceni.

Antonija Šola - 2 Foto: Instagram

Antonija Šola Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Antonija Šola Foto: Jurica Galoic/Pixsell

Nedavno je Antonija dala intervju za naš In magazin, a više pogledajte OVDJE.

Antonija Šola Foto: In Magazin

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