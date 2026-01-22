Zauvijek u srcima: Rođendan neprežaljenog Toše Proeskog obilježit će se na poseban način

Toše Proeski zauvijek živi u pjesmi, sjećanju i svakom srcu koje vjeruje u ljubav, dobrotu, nadu, a njegov rođendan obilježit će se na poseban način.

Povodom četrdeset petog rođendana Toše Proeskog, koji bi slavio 25. 01. 2026. godine da je i dalje s nama, prisjećamo se ne samo velikog umjetnika, već i čovjeka, čiji je glas nadilazio granice, a srce pripadalo svima.

On nije bio samo vrhunski glazbenik, već simbol dobrote, humanosti i iskrene ljubavi prema čovjeku – vrijednosti koje i danas snažno žive kroz njegovu glazbu i djela.

Toše Proeski Foto: Hit Records Promo

U znak sjećanja i zahvalnosti za neizbrisiv trag koji je ostavio, u nedjelju 25.01.2026., na dan njegova rođendana, održat će se parastos (sveta misa) u pravoslavnoj crkvi sv. Zlate Meglenske na Novoj cesti 178 u Zagrebu, s početkom u 10:00 sati.

Okupljanje je posvećeno molitvi, zajedništvu i tihom slavljenju Tošinog života, njegove ostavštine i poruka koje nas i dalje povezuju.

Toše Proeski Foto: Hit Records Promo

Na molitveno okupljanje pozivaju se svi fanovi i štovatelji Tošinog lika i djela, kao i svi ljudi otvorenog srca, da se pridruže ovom spomenu i zajedno, u miru i dostojanstvu, odaju počast čovjeku koji je svojim glasom liječio duše, a djelima pokazivao put.

Toše Proeski Foto: Matina Keretic/Cropix

Toše Proeski Foto: Tea Cimas/Cropix

