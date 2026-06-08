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važne lekcije

Meri Goldašić progovorila o odnosu s majkom: "To je rana koja još nije zacijeljela"

Piše showbuzz.hr, Danas @ 10:47 Celebrity komentari
Meri Goldašić Meri Goldašić Foto: Instagram

Influencerica Meri Goldašić otvoreno je progovorila o smrti, vjeri, ljubavi, odnosu s majkom i porukama koje bi ostavila svojoj djeci kada bi joj ostalo samo pet minuta života.

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Meri Goldašić o odnosu s majkom
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Meri Goldašić progovorila o odnosu s majkom: "To je rana koja još nije zacijeljela"
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