Meri Goldašić progovorila o odnosu s majkom: "To je rana koja još nije zacijeljela"

Influencerica Meri Goldašić otvoreno je progovorila o smrti, vjeri, ljubavi, odnosu s majkom i porukama koje bi ostavila svojoj djeci kada bi joj ostalo samo pet minuta života.

U novoj epizodi serijala "5 Minutes Left", autora Kristijana Jalšića, jednog od najintimnijih i emocionalno najizazovnijih razgovornih formata na domaćoj sceni, gostovala je Meri Goldašić. Suočena s hipotetskom situacijom u kojoj joj je ostalo posljednjih pet minuta života, Meri je bez zadrške govorila o temama o kojima rijetko javno progovara.

Tijekom razgovora otkrila je kako ne razmišlja o vlastitoj smrtnosti, ali vjeruje da postoji život nakon smrti te da nas oni koje smo izgubili i dalje mogu čuti.

Galerija 25 25 25 25 25

Meri Goldašić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Meri Goldašić Foto: Instagram

"Kad se sjetim bake i djeda, često se rasplačem i nadam se da znaju koliko mi nedostaju", iskreno je priznala.

Pogledaji ovo Celebrity Rakitićev goli torzo zasjenili su brutalni trbušnjaci njegove Raquel!

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se kada je otvorila temu odnosa s majkom. Priznala je da je upravo to rana koja još uvijek nije potpuno zacijeljela.

Na pitenja što bi učinila da ima minutu za razgovor s njom, odgovorila je: "Ne bih joj ništa rekla, nisam sigurna u to da uopće imam što reći."

Razgovor nije zaobišao ni ljubavne teme. Na pitanje vjeruje li još uvijek u pravu ljubav, Meri je odgovorila: "Stvarno vjerujem u iskrenu i pravu ljubav. Mislim da su moje ljubavi bile iskrene i prave, samo nisu bile vječne."

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Dodala je i kako su je drugi u životu naučili važnu lekciju: "Da se ne udajem više."

Posebnu pažnju privuklo je njezino razmišljanje o današnjim odnosima i vjernosti. Iako sve više smatra da je čovjek poligamno biće, za sebe kaže da ostaje monogamna te da izdaju i prevaru najteže oprašta.

U završnim sekundama emisije, kada joj je ostalo svega pola minute života, Meri je uputila snažnu poruku svojoj djeci: "Samo da budu dobri ljudi i da budu sretni. Da se nikad ne obaziru na mišljenje drugih i da ne rade ništa zbog drugih, nego zbog sebe."

Što planira s kućom koju je kupila sa sada bivšim suprugom, saznajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tko je nova članica kraljevske obitelji? Radi kao medicinska sestra, a po ovome je najviše poznata

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić na poseban dan podijelila obiteljsku sreću, a tek kad vidite Ćorluku sa kćeri...

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je partnerica i najveća podrška nogometaša koji se srušio tijekom utakmice?

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!