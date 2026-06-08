Sjećate li se Tine i Nikše? Evo gdje su danas nakon skoro dva desetljeća

Nekada su punili radijski eter i osvajali publiku romantičnim pop hitovima, a potom gotovo preko noći nestali sa scene.

Početkom 2000-ih bili su jedan od najprepoznatljivijih domaćih pop-dua. Hitovi poput "Da je bilo sve po mom", "Za sva vremena", "E, da mi je" i "Mala plaža" redovito su se vrtjeli na radijskim postajama, a Tina i Nikša bili su nezaobilazan dio tadašnje glazbene scene. Ipak, na vrhuncu popularnosti jednostavno su nestali iz javnosti.

Danas, gotovo 20 godina nakon što je njihov glazbeni put stao, njihovi su se životni putevi potpuno razdvojili.

Tina i Nikša Foto: Danijel Soldo/Cropix

Dok se Valentina Krtanjek (Tina) već godinama uspješno drži podalje od reflektora i medijske pozornosti, Nikša Jurinović odlučio je ponovno zakoračiti u glazbeni svijet. Prema njegovim riječima, nakon raspada dua uslijedilo je veliko kreativno zasićenje, zbog kojeg je bio uvjeren da se profesionalnoj glazbi više nikada neće vratiti.

Tina i Nikša Foto: Danijel Soldo/Cropix

Nakon čak 16 godina pauze Nikša se vratio autorskim pjesmama i novim glazbenim smjerom. Povratak je započeo singlom "Nova žena", a potom su uslijedile pjesme poput "Isto prezime" i najnovije balade "Kriva žena", u kojoj progovara o ljubavi, pogrešnim životnim izborima i temama o kojima se, kako kaže, često šuti.

In Magazin: Nikša Jurinović - 3 Foto: In Magazin

Za razliku od vedrog dance-pop zvuka po kojem ga publika pamti iz vremena Tine i Nikše, njegove nove pjesme znatno su osobnije i introspektivnije. Sam ističe kako inspiraciju crpi iz vlastitih iskustava i životnih priča ljudi iz svoje blizine.

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Iako se godinama nagađalo da su se Tina i Nikša razišli u lošim odnosima, Jurinović je nedavno otkrio kako je razlog prekida suradnje bio puno jednostavniji – nestanak kreativne inspiracije i zamor nakon desetljeća intenzivnog rada. Također je za IN magazin potvrdio da su i danas u korektnim odnosima te da se povremeno čuju, dok Tina nema želju vraćati se estradi i nastavlja živjeti daleko od očiju javnosti.

Tina i Nikša Foto: Tea Cimas/Cropix

''U odličnim odnosima smo bili i tad i sad. Ništa se tu s te strane nije promijenilo, to je jedno stvarno prekrasno prijateljstvo koje traje već jako dugo godina. Evo moram reć, sad sam u nekakvoj fazi selidbe pa neke stvari koje nemam gdje stavit stoje kod nje u garaži, ona im garažu, ja nemam. I dalje smo u jako dobrim odnosima'', rekao je Nikša.

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''Pa ona je potpuno zapravo povučena iz ovog nekakvog medijskog svijeta, uostalom kao i ja do prije nekidan, ono što ja znam, nema nekakvu želju za ponovnim angažmanom'', otkrio je Nikša.

In Magazin: Tina i Nikša - 5 Foto: In Magazin

Duo koji je obilježio kraj devedesetih i početak novog milenija tako danas postoji samo u uspomenama publike i radijskim eterima, no Nikšin povratak pokazuje da priča ipak nije potpuno završena.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.



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