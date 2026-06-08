Sjećate li se Tine i Nikše? Evo gdje su danas nakon skoro dva desetljeća

Nekada su punili radijski eter i osvajali publiku romantičnim pop hitovima, a potom gotovo preko noći nestali sa scene.
Početkom 2000-ih bili su jedan od najprepoznatljivijih domaćih pop-dua. Hitovi poput "Da je bilo sve po mom", "Za sva vremena", "E, da mi je" i "Mala plaža" redovito su se vrtjeli na radijskim postajama, a Tina i Nikša bili su nezaobilazan dio tadašnje glazbene scene. Ipak, na vrhuncu popularnosti jednostavno su nestali iz javnosti.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! divna vijest! Rodila je Martina Stjepanović Meter, otkriven je i spol! izazvala hrpu komentara Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini!
Danas, gotovo 20 godina nakon što je njihov glazbeni put stao, njihovi su se životni putevi potpuno razdvojili.
Tina i Nikša Foto: Danijel Soldo/Cropix
Dok se Valentina Krtanjek (Tina) već godinama uspješno drži podalje od reflektora i medijske pozornosti, Nikša Jurinović odlučio je ponovno zakoračiti u glazbeni svijet. Prema njegovim riječima, nakon raspada dua uslijedilo je veliko kreativno zasićenje, zbog kojeg je bio uvjeren da se profesionalnoj glazbi više nikada neće vratiti.
Tina i Nikša Foto: Danijel Soldo/Cropix
Nakon čak 16 godina pauze Nikša se vratio autorskim pjesmama i novim glazbenim smjerom. Povratak je započeo singlom "Nova žena", a potom su uslijedile pjesme poput "Isto prezime" i najnovije balade "Kriva žena", u kojoj progovara o ljubavi, pogrešnim životnim izborima i temama o kojima se, kako kaže, često šuti.
In Magazin: Nikša Jurinović - 3 Foto: In Magazin
Za razliku od vedrog dance-pop zvuka po kojem ga publika pamti iz vremena Tine i Nikše, njegove nove pjesme znatno su osobnije i introspektivnije. Sam ističe kako inspiraciju crpi iz vlastitih iskustava i životnih priča ljudi iz svoje blizine.
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Iako se godinama nagađalo da su se Tina i Nikša razišli u lošim odnosima, Jurinović je nedavno otkrio kako je razlog prekida suradnje bio puno jednostavniji – nestanak kreativne inspiracije i zamor nakon desetljeća intenzivnog rada. Također je za IN magazin potvrdio da su i danas u korektnim odnosima te da se povremeno čuju, dok Tina nema želju vraćati se estradi i nastavlja živjeti daleko od očiju javnosti.
Tina i Nikša Foto: Tea Cimas/Cropix
''U odličnim odnosima smo bili i tad i sad. Ništa se tu s te strane nije promijenilo, to je jedno stvarno prekrasno prijateljstvo koje traje već jako dugo godina. Evo moram reć, sad sam u nekakvoj fazi selidbe pa neke stvari koje nemam gdje stavit stoje kod nje u garaži, ona im garažu, ja nemam. I dalje smo u jako dobrim odnosima'', rekao je Nikša.
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''Pa ona je potpuno zapravo povučena iz ovog nekakvog medijskog svijeta, uostalom kao i ja do prije nekidan, ono što ja znam, nema nekakvu želju za ponovnim angažmanom'', otkrio je Nikša.
In Magazin: Tina i Nikša - 5 Foto: In Magazin
Duo koji je obilježio kraj devedesetih i početak novog milenija tako danas postoji samo u uspomenama publike i radijskim eterima, no Nikšin povratak pokazuje da priča ipak nije potpuno završena.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.
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