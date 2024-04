Sjećate li se dua Tina i Nikša? Nakon 16 godina Nikša se raspričao o svim životnim promjenama, a gdje je Tina?

Nezaboravni duo ''Tina i Nikša'' desetak je godina harao domaćim glazbenim nebom, a njihovi su hitovi i danas rado slušani. Nakon 16 godina pauze i izbivanja iz medija na scenu se samostalnim singlom vraća Nikša Jurinović. Gdje je danas njegova glazbena partnerica Tina, po čemu pamti doba velike popularnosti i kako zvuči njegov novi singl, zna naš Davor Garić.

Kraj devedesetih i početak dvijetisućitih domaćim su top ljestvicama i srcima publike harali Tina i Nikša. Nakon dugih 16 godina izbivanja, pred naše je kamere stao jači dio ovog nezaboravnog dua. Na doba velike popularnosti Nikša gleda s nostalgijom.



''Pa gledam s lijepim emocijama, gledam sa dobrim emocijama, gledam i sa nekim pa mogu reć i ponosom jer postoje pjesme koje su nastale prije 22, 23 godine i još uvijek se vrte na radio stanicama, što je meni u tom trenutku bilo nešto zaista nezamislivo da će te pjesme toliko dugo živjet'', govori Nikša Jurinović.



Tina i Nikša debitirali su na Dori 98-e, a svi se pitaju u kakvim su odnosima.



''U odličnim odnosima smo bili i tad i sad. Ništa se tu s te strane nije promijenilo, to je jedno stvarno prekrasno prijateljstvo koje traje već jako dugo godina. Evo moram reć, sad sam u nekakvoj fazi selidbe pa neke stvari koje nemam gdje stavit stoje kod nje u garaži, ona im garažu, ja nemam. I dalje smo u jako dobrim odnosima'', priča Nikša.



''Pa ona je potpuno zapravo povučena iz ovog nekakvog medijskog svijeta, uostalom kao i ja do prije nekidan, ono što ja znam, nema nekakvu želju za ponovnim angažmanom'', otkrio je Nikša.



Za razliku do Tine, koja ostaje podalje od svjetla pozornice, Nikša se vraća na glazbenu scenu.



''Promijenilo se puno toga, prije svega, 16 godina sam stariji, malo više od 16 kila teži, bio sam potpuno van doticaja s glazbom, čak sam i radio rijetko slušao'', kaže.



No jedno je ostalo isto - frizura.



''Ahaha, da. Frizura je ista postojana je. Zašto uopće imam tu frizuru, zato što mi je kao klincu jako išlo na živce, znaš ono kad uđeš u pubertet, adolescenciju, paziš na izgled, paziš na sve, imao sam kosu koja je jako teško bila ukrotiva, onda sam reko ''E, nećeš, razbojniče!'' evo, to je jedini razlog zašto je to ovako.'', našalio se.



Nikšin novi singl nosi naziv ''Samo da si dobro ti''.



''To je jedna pjesma koja je životna, istinita, ljubavna, moćna, pokušali smo je napraviti u produkcijskom smislu da bude što jednostavnija, da glazba i text budu ti koji su u prvom planu'', kaže Nikša.



Što ga je potaknulo da se nakon dugih 16 godina vrati na scenu, nije teško objasniti - strast prema glazbi nikad ne umire.



''Ja zapravo sebi ne mogu to objasnit, a kamoli nekom drugom. Jednostavno se spontano dogodilo na jedan potpuno suludi način. Ja imam kuma koji radi kao tonac u jednoj koncertnoj dvorani i čovjek me zamolio da mu pomognem pregurat nekakv klavir na pozornicu, imali su nekakav kocnert klasične glazbe, i ja sam mu došao kao dobar kum pomoć to pregurat i sjeo sam za taj klavir i počeo sam nešto svirati u upalila se nekakva lampica'', ispričao je.



Glazbena lampica svijetli na maksimumu jer je Nikša već skladao sve pjesme za povratnički album, a uskoro kreću i nastupi.



''Uvježbava se jedan odličan orkestar tako da negdje početkom ljeta računam da ćemo krenuti s nekakvim prvim nastupima. Ima dosta planova, ali što bude bit će'', zaključio je.

