Rodila je Martina Stjepanović Meter, otkriven je i spol!

Martina Stjepanović Meter rodila je prvo dijete, a na svijet je stigao presladak sinčić.
Lijepe vijesti stižu iz doma Martine Stjepanović Meter. Glumica koju gledatelji poznaju po ulozi u seriji "Kumovi", a šira publika i kao članicu žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", postala je majka.3 vijesti o kojima se priča izazvala hrpu komentara Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini! pa ovo je sve! Može li emotivnije? Poslušajte kako je Majin Bloom otpjevao romsku pjesmu! "putovanje života" Amerikanac koji je u Hrvatskoj kupio kuću za 5000 eura otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju
Sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama objavivši dirljivu fotografiju na kojoj novorođenče drži njezin prst, a uz objavu je stavila samo emotikon bijelog srca.
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Iako Martina nije otkrivala detalje o prinovi, spol bebe otkrila njezina kolegica Bojana Gregorić Vejzović.
"Čestitam! Svako dobro dječaku!", napisala je u komentaru ispod objave.
Fotografija je ubrzo prikupila brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja, koji su novopečenoj mami poželjeli mnogo sreće u novom životnom poglavlju.
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Martina Stjepanović Meter - 6 Foto: Nova TV
Martina Stjepanović Meter - 5 Foto: Nova TV
Martina je privatni život oduvijek držala podalje od očiju javnosti pa je i ovu sretnu vijest podijelila na nenametljiv i emotivan način, bez dodatnih detalja, prepustivši fotografiji da kaže više od riječi.
Martina Stjepanović Meter - 6 Foto: Nova TV
OVDJE pogledajte intervju koji je Martina dala za naš In magazin gdje se raspričala o majčinstvu.
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