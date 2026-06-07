Rodni grad Massima Savića odao mu je počast na poseban način, oglasila se i supruga

U Puli je otkrivena memorijalna kamena klupa posvećena Massimu Saviću, legendarnom glazbeniku čija je karijera obilježila hrvatsku glazbenu scenu.

Memorijalna kamena klupa postavljena je kao trajni spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine, čiji je umjetnički opus obilježio hrvatsku glazbenu scenu tijekom više od četiri desetljeća.

Svoj glazbeni put započeo je u kultnoj grupi Dorian Gray, a tijekom samostalne karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih vokala u Hrvatskoj, osvojivši brojne glazbene nagrade, uključujući i Porin za životno djelo, koji mu je posthumno dodijeljen 2023. godine.

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Na svečanosti otkrivanja kamene klupe posvećene Massimu Saviću bila je njegova supruga Eni Kondić koja je zahvalila Gradu Puli na ovoj prekrasnoj gesti jer, kako je rekla, "Massimo prije 64 godine rođen u ovom gradu te iako je živio od Raše do Sydneyja uvijek se rado vraćao".

"Upravo je u pulskom amfiteatru Massimo velikim koncertom obilježio svojih 30 godina uspješne karijere. Ova klupa na kojoj piše 'Razlog da budem tu' vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene, i da se sjete Massima", poručila je Kondić.

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu grada Pule Paola Orlić rekla je da je ova klupica kraj Arene savršeno mjesto s pogledom na amfiteatar, mjesto na kojem će neki mladi par uz zvukove Massimove glazbe stvarati nova prijateljstva.

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"Massimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja če dugo živjeti", poručila je pročelnica Orlić.

Program je svojim izvedbama uveličao gudački kvartet interpretacijom nekih od najpoznatijih pjesama iz Massimova bogatog repertoara.

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