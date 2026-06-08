Od radijskog mikrofona do saborske klupe: Tko je zapravo Drele?

Tijekom više od tri desetljeća uspješno je prelazio granice između medija, glazbe, humora i politike, ostajući pritom prepoznatljivo lice koje je rijetko koga ostavljalo ravnodušnim.

Malo je osoba na hrvatskoj javnoj sceni koje su tijekom karijere uspjele spojiti glazbu, radio, televiziju, humor, glumu i politiku. Davor Dretar, svima poznatiji kao Drele, jedan je od rijetkih koji je desetljećima ostao prepoznatljivo lice domaće zabavne industrije, a potom se odvažio zakoračiti i u političke vode.

Rođen je 13. rujna 1966. godine u Zagrebu. Već od mladih dana pokazivao je smisao za humor, javni nastup i zabavu, a upravo će ga te osobine kasnije pretvoriti u jednog od najpopularnijih televizijskih i radijskih voditelja u Hrvatskoj.

Davor Dretar Drele - 3 Foto: Vojko Basic / CROPIX

Prije nego što je postao televizijska zvijezda, Drele je početkom devedesetih osnovao sastav Dreletronic. Grupa je postala poznata po humorističnim pjesmama i parodijama inspiriranima zagorskim i kajkavskim mentalitetom. Publika je posebno zavoljela hitove poput "Čavel v glavi" i "Kolinje", a Drele je bio autor većine tekstova koji su na duhovit način opisivali svakodnevni život sjeverozapadne Hrvatske.

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Iako nikada nije pripadao mainstream pop-sceni, Dreletronic je stekao kultni status među publikom koja je voljela domaći humor i lokalni izričaj. Upravo je ta autentičnost kasnije postala jedan od Dreletovih zaštitnih znakova.

Davor Dretar Drele - 4 Foto: Nenad Dugi / CROPIX

Veliki profesionalni uzlet dogodio se na radiju. Od 1997. godine Drele postaje jedno od zaštitnih lica Narodnog radija, gdje godinama vodi jutarnji program. Njegov opušteni stil, humor i neposrednost osvojili su slušatelje diljem zemlje. Za mnoge generacije upravo je njegov glas bio dio svakodnevne jutarnje rutine.

Radijska popularnost otvorila mu je vrata televizije, gdje je ubrzo pokazao da se jednako dobro snalazi pred kamerama kao i iza mikrofona.

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Tijekom 2000-ih Drele postaje jedno od najpoznatijih televizijskih lica u Hrvatskoj. Vodio je popularni reality show ''Farma'', a kasnije i emisije ''Tri, dva, jedan – peci!'', ''Hrvatska broj jedan'' te dugogodišnji obiteljski kviz ''Pet na pet''.

Davor Dretar Drele, Mia Kovačić i Siniša Svilan Foto: Neja Markicevic / CROPIX/Cropix

Farma jesen 2018. (Foto: IN Magazin) Foto: In Magazin

Osim voditeljskog posla, okušao se i kao glumac. Pojavljivao se u popularnim serijama "Bitange i princeze", "Stipe u gostima" i "Zauvijek susjedi", gdje je dodatno pokazao svoj komičarski talent.

Godine 2009. sudjelovao je u showu ''Zvijezde pjevaju'' zajedno sa Zoricom Kondžom. Iako nije profesionalni pjevač, simpatični nastupi donijeli su mu peto mjesto i dodatne simpatije publike.

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Jedan od zanimljivijih trenutaka njegove karijere dogodio se 2007. godine tijekom varaždinskog Špancirfesta. Zajedno s kolegom Kristijanom Petrovićem vodio je talk-show nevjerojatnih 35 sati i 16 minuta bez prekida, čime su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda. Taj pothvat i danas se spominje kao jedan od najneobičnijih medijskih rekorda u Hrvatskoj.

Davor Dretar Drele (Foto: Anamaria Batur) Foto: Anamaria Batur

2018. sudjelovao je i u showu Nove TV ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Nakon više od dva desetljeća u medijima, Drele je 2020. godine iznenadio dio javnosti ulaskom u politiku. Na parlamentarnim izborima izabran je u Hrvatski sabor na listi Domovinskog pokreta. Time je njegova karijera dobila potpuno novu dimenziju.

Iako su mnogi njegov politički angažman dočekali sa skepsom zbog imidža zabavljača, Drele je u više navrata isticao kako ozbiljno pristupa zastupničkom poslu te da je rad na zakonima zahtjevniji nego što javnost često misli.

Davor Dretar Drele - 1 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Davor Dretar Drele - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Nakon isteka mandata i političkih previranja unutar stranke, 2024. godine napustio je Domovinski pokret, javno izražavajući nezadovoljstvo smjerom kojim je stranka krenula nakon koalicijskih dogovora s HDZ-om.

Za razliku od brojnih domaćih zvijezda, Drele je privatni život gotovo uvijek držao podalje od javnosti. Poznato je da je od 1993. u braku sa suprugom Michelle, koja se vrlo rijetko pojavljuje u medijima. Upravo zbog toga njihov odnos često izaziva interes javnosti, no obitelj je ostala zaštićena od medijske eksponiranosti. Zajedno imaju dvoje djece - Kristijana i Natali.

Davor Dretar Drele i supruga Michelle Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Davor Dretar Drele i supruga Michelle Foto: Andrija Lucic / CROPIX

Davor Dretar Drele i supruga Michelle Foto: Livio Andrijic / CROPIX

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