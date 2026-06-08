Indira Levak objavila vijest koju nitko nije očekivao: ''Nisam ovo mogla ni zamisliti...''

Nakon tri desetljeća hitova, rasprodanih nastupa i statusa jedne od najprepoznatljivijih domaćih glazbenih zvijezda, Indira Levak najavila je prvi samostalni koncert u Areni Zagreb, kojim će obilježiti velikih 30 godina karijere.

Pjevačica Indira Levak najavila je svoj prvi samostalni koncert u Areni Zagreb 23. prosinca 2026., kojim će obilježiti velikih 30 godina glazbene karijere. Vijest je podijelila s obožavateljima putem društvenih mreža, gdje je objavila emotivnu poruku i pozvala publiku da joj se pridruži na jednom od najvažnijih trenutaka u njezinu životu.

"Pozivam vas da zajedno proslavimo nešto što nisam mogla ni zamisliti kad sam počinjala svoju glazbenu avanturu – trideset godina karijere. Trideset godina pjesama, pozornica, putovanja, osmijeha, suza, zagrljaja i trenutaka koje nikada neću zaboraviti", napisala je Indira.

Posebno je istaknula zahvalnost publici koja ju je pratila tijekom svih ovih godina.

"Trideset godina u kojima ste vi bili moja snaga i razlog zbog kojeg svaki put izlazim na pozornicu s istom energijom i emocijom kao prvi put. Ovo će biti najveći koncert u mom životu", poručila je pjevačica.

Kako je otkrila, koncert će biti svojevrsno putovanje kroz njezinu bogatu glazbenu karijeru, od najpoznatijih pjesama iz razdoblja grupe Colonia pa sve do aktualnih uspješnica koje je objavila kao solo izvođačica.

Indira Levak - 3 Foto: Instagram

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"Bit će to večer u kojoj ćemo zajedno proći kroz sve one pjesme koje su obilježile moj put – od nezaboravnih hitova 'Svijet voli pobjednike', 'Za tvoje snene oči', 'Ti da bu di bu da', 'Oduzimaš mi dah' i 'Plamen od ljubavi', do pjesama iz moje samostalne karijere", najavila je.

Hoćete li ići na koncert Indire Levak u Arenu Zagreb? Da, neću to propustiti!

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Indira je istaknula kako želi da koncert bude više od običnog nastupa – večer zajedništva, emocija i uspomena za sve generacije koje su odrasle uz njezine pjesme.

Indira Levak - 1 Foto: Instagram

"Želim da ta večer bude slavlje svih generacija koje su odrastale i plesale uz moje pjesme. Slavlje glazbe, ljubavi, uspomena i svih godina koje smo proveli zajedno", poručila je.

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Sudeći prema reakcijama obožavatelja, publiku očekuje spektakularna glazbena večer prepuna hitova koji su obilježili domaću glazbenu scenu posljednja tri desetljeća.

Indira Levak Foto: Robert Fajt / CROPIX

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