Objave preminule reality-zvijezde prije smrti lede krv u žilama: ''Ovo pišem u slučaju...''

Tragična smrt Darrella Sheetsa dobiva sve mračniju pozadinu kako u javnost izlaze detalji koji sugeriraju da su njegovi posljednji mjeseci bili obilježeni strahom, pritiskom i navodnim cyber-zlostavljanjem.

Smrt Darrella Sheetsa, jednog od najprepoznatljivijih lica realityja ''Bitka za skladište'', šokirala je obožavatelje diljem svijeta, a novi detalji otkrivaju da su njegovi posljednji mjeseci bili daleko od mirnih.

67-godišnja reality-zvijezda preminula je u svom domu u Lake Havasu Cityju u Arizoni, gdje ga je policija pronašla u ranim jutarnjim satima. Iz policijske uprave potvrdili su kako je riječ o samonanesenoj prostrijelnoj rani u glavu, dok je slučaj i dalje pod aktivnom istragom.

Posebno su zabrinjavajuće objave koje je Sheets ostavio na Facebooku svega nekoliko dana prije smrti. U njima je opisivao, kako je tvrdio, višegodišnji pakao cyber zlostavljanja.

Prema njegovim riječima, nepoznata osoba sustavno ga je progonila koristeći stotine telefonskih brojeva i lažnih online identiteta.

''Netko me je hakirao, vrlo zla osoba. Objavljuje stvari u moje ime'', napisao je 9. ožujka, tvrdeći da su lažne objave počele ozbiljno narušavati njegov ugled.

U istoj objavi pokušao je demantirati niz tvrdnji koje su se širile internetom:

''Nisam homoseksualac i nisam objavio ništa o vlasniku dječje igraonice.''

Situacija je, prema njegovim riječima, brzo eskalirala i prešla iz online svijeta u stvarni život.

''Ta ome soba uništila do te mjere da ljudi dolaze na moj posao i žele mi nauditi'', upozorio je.

U svojoj posljednjoj objavi, objavljenoj dva dana kasnije, Sheets je dodatno proširio optužbe. Tvrdio je da se ista osoba koristi njegovim imenom kako bi varala i uznemiravala lokalne poduzetnike.

''Ta osoba već godinama napada male tvrtke u gradu koristeći moje ime. To nisam ja!'' napisao je.

Dodao je i ozbiljne optužbe o financijskoj šteti:

''Iznuđivao je novac od mnogih ljudi u ovom gradu predstavljajući se kao majstor. Stvari koje govori vrlo su štetne. Ovo pišem u slučaju da mi se nešto dogodi.''

Samo šest tjedana kasnije policija je pronašla njegovo tijelo.

Iz policije su potvrdili da ne zanemaruju te navode.

''Svjesni smo optužbi o cyber-zlostavljanju i one su dio aktivne istrage'', izjavio je policijski glasnogovornik.

Na tragičnu vijest reagirao je i njegov dugogodišnji kolega iz emisije ''Bitka za skladište'' Rene Nezhoda, koji je sa Sheetsom dijelio ekran gotovo desetljeće.

''Netko ga je u posljednje vrijeme stvarno, stvarno mučio i zlostavljao na internetu. Samo zato što nas gledate na televiziji ne znači da nas poznajete. I ne daje vam pravo da ikoga zlostavljate… To vrijedi za svakoga – slavne osobe, sportaše, djecu u školi.''

Dodao je i upozorenje koje odjekuje nakon tragedije:

''Nikada ne znate kroz što netko prolazi i koliko ga to može slomiti'', prenosi Daily Mail.

Sheets je slavu stekao 2010. godine u ''Bitci za skladište'', gdje je bio jedan od najkarizmatičnijih i najuspješnijih kupaca skladišta. U emisiji je sudjelovao čak 15 sezona, sve do odlaska 2023. godine.

Nakon toga povukao se iz televizijskog života i preselio u Arizonu, gdje je vodio antikvarnicu ''Havasu Show Me Your Junk''.

Iako se činilo da je pronašao mirniji život izvan reflektora, njegovi posljednji zapisi sugeriraju da je iza kulisa vodio tešku i iscrpljujuću borbu.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

