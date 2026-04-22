Šok u Hollywoodu: Zvijezda realityja o skladištima pronađena mrtva u svom domu

Darrell Sheets, jedna od najprepoznatljivijih zvijezda popularnog američkog realityja ''Bitka za skladište'' (Storage Wars), preminuo je u 68. godini života.

Prema priopćenju policije, Sheets je pronađen mrtav u srijedu, 22. travnja, u svom domu u Lake Havasu Cityju u Arizoni, piše People. Policijska uprava Lake Havasu Cityja navela je da su službenici oko dva sata ujutro zaprimili dojavu o preminuloj osobi te izašli na teren.

''Po dolasku, policajci su pronašli muškarca s prostrijelnom ranom glave za koju se čini da si ju je sam nanio'', stoji u službenom priopćenju.

Muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja, a slučaj je preuzela Jedinica za kriminalističke istrage. Tijelo je predano uredu medicinskog istražitelja okruga Mohave radi daljnje obrade, dok je obitelj obaviještena o tragediji. Istraga je i dalje u tijeku, a policija je pozvala sve s relevantnim informacijama da se jave.

Sheets je svjetsku popularnost stekao zahvaljujući emisiji ''Bitka za skladište'' na televiziji A&E, koja prati profesionalne kupce u nadmetanju za sadržaj napuštenih skladišnih jedinica. Serijal, koji se emitirao i u Hrvatskoj, prikazuje aukcije skladišta čiji vlasnici nisu podmirili najamninu najmanje tri mjeseca.

Zbog svog hrabrog i često riskantnog pristupa licitiranju, Sheets je dobio nadimak Kockar. Gledatelji su ga često mogli vidjeti u društvu sina Brandona, a tijekom godina ostao je upamćen po spektakularnim ulovima, među kojima se izdvajaju četiri Picassove slike i iznimno vrijedna kolekcija stripova.

Od Darrella se oprostila i televizijska kuća A&E.

''Tužni smo zbog odlaska voljenog člana naše obitelji, Darrella Kockara Sheetsa. U ovim teškim trenucima naše su misli s njegovom obitelji i voljenima'', poručili su.

Sheets se posljednjih godina borio sa zdravstvenim problemima. Još 2019. otkrio je kako je hospitaliziran nakon blažeg srčanog udara. Tada mu je dijagnosticirano kongestivno zatajenje srca i ozbiljni problemi s plućima, zbog čega je morao na operaciju.

Iz emisije se povukao 2023. godine, nakon čega se preselio u Arizonu gdje je otvorio trgovinu antikvitetima pod nazivom ''Havasu Show Me Your Junk''.

Njegova karizma, instinkt za vrijedne pronalaske i upečatljiva osobnost obilježili su jednu eru popularnog reality programa, a obožavatelji diljem svijeta pamtit će ga kao jednog od najupečatljivijih likova serije.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr