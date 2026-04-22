Tražio pomoć najboljih kardiologa? Fanovi pjevača zabrinuti zbog novih informacija o njegovu stanju

Zayn Malik zbog zabrinjavajućih zdravstvenih problema i novih kontroverzi koje potresaju njegov privatni i profesionalni život zabrinuo je fanove.

Zayn Malik oporavlja se od misterioznog zdravstvenog problema zbog kojeg je završio u bolnici, a prema posljednjim informacijama potražio je pomoć jednog od vodećih kardiologa na svijetu.

Pjevač je prošlog tjedna zabrinuo obožavatelje objavom fotografije iz bolničkog kreveta te je u međuvremenu otkazao niz promotivnih aktivnosti za svoj novi album, uključujući i ekskluzivni koncert u Kingstonu.

Zayn Malik - 3 Foto: Profimedia

''Slomljenog sam srca što vas ne mogu vidjeti ovaj tjedan. Ne bih bio tu gdje jesam danas bez vas i zahvalan sam na vašem razumijevanju'', poručio je Zayn na Instagramu te zahvalio medicinskom osoblju koje se brine o njemu.

Izvor blizak pjevaču otkriva kako se situacija još uvijek prati: ''Zayn se i dalje nosi sa zdravstvenim izazovima. Liječnici su mu savjetovali mirovanje i dodatne pretrage, zbog čega je morao otkazati i gostovanje u emisiji Jimmyja Fallona'', prenosi Daily Mail.

Zayn Malik - 4 Foto: Profimedia

No, osim zdravstvenih problema, Zayn se našao i u središtu nove kontroverze. Britanski mediji pišu kako je tijekom snimanja Netflixova dokumentarca navodno došlo do fizičkog sukoba između njega i bivšeg kolege iz One Directiona Louisa Tomlinsona.

Prema tim navodima, projekt je otkazan nakon incidenta u kojem je Louis zadobio potres mozga.

''Situacija je eskalirala brže nego što je itko očekivao. Produkcija nije imala izbora nego prekinuti snimanje'', tvrdi izvor.

Louis Tomlinson Foto: Profimedia

Dodatno ulje na vatru dolila je činjenica da je Louis nedavno prestao pratiti Zayna na Instagramu, dok Zayn njega i dalje prati, što su fanovi odmah protumačili kao potvrdu narušenih odnosa.

