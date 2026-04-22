Tražio pomoć najboljih kardiologa? Fanovi pjevača zabrinuti zbog novih informacija o njegovu stanju

Zayn Malik zbog zabrinjavajućih zdravstvenih problema i novih kontroverzi koje potresaju njegov privatni i profesionalni život zabrinuo je fanove.
Zayn Malik oporavlja se od misterioznog zdravstvenog problema zbog kojeg je završio u bolnici, a prema posljednjim informacijama potražio je pomoć jednog od vodećih kardiologa na svijetu.
Pjevač je prošlog tjedna zabrinuo obožavatelje objavom fotografije iz bolničkog kreveta te je u međuvremenu otkazao niz promotivnih aktivnosti za svoj novi album, uključujući i ekskluzivni koncert u Kingstonu.
''Slomljenog sam srca što vas ne mogu vidjeti ovaj tjedan. Ne bih bio tu gdje jesam danas bez vas i zahvalan sam na vašem razumijevanju'', poručio je Zayn na Instagramu te zahvalio medicinskom osoblju koje se brine o njemu.
Izvor blizak pjevaču otkriva kako se situacija još uvijek prati: ''Zayn se i dalje nosi sa zdravstvenim izazovima. Liječnici su mu savjetovali mirovanje i dodatne pretrage, zbog čega je morao otkazati i gostovanje u emisiji Jimmyja Fallona'', prenosi Daily Mail.
No, osim zdravstvenih problema, Zayn se našao i u središtu nove kontroverze. Britanski mediji pišu kako je tijekom snimanja Netflixova dokumentarca navodno došlo do fizičkog sukoba između njega i bivšeg kolege iz One Directiona Louisa Tomlinsona.
Prema tim navodima, projekt je otkazan nakon incidenta u kojem je Louis zadobio potres mozga.
''Situacija je eskalirala brže nego što je itko očekivao. Produkcija nije imala izbora nego prekinuti snimanje'', tvrdi izvor.
Dodatno ulje na vatru dolila je činjenica da je Louis nedavno prestao pratiti Zayna na Instagramu, dok Zayn njega i dalje prati, što su fanovi odmah protumačili kao potvrdu narušenih odnosa.
