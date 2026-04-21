"Udarac mu je rasjekao glavu": Bivši članovi One Directiona u žestokom fizičkom obračunu?

Zayn Malik i Louis Tomlinson navodno su se posvađali tijekom snimanja projekta koji je zbog incidenta na kraju otkazan.

Bivši članovi One Directiona, Zayn Malik i Louis Tomlinson, navodno su se našli u središtu ozbiljnog sukoba tijekom snimanja zajedničkog projekta koji je na kraju otkazan, piše The Sun.

Galerija 17 17 17 17 17

Prema pisanju stranih medija, napetosti su eskalirale tijekom rada na road-trip serijalu koji je trebao prikazati njihovo ponovno zbližavanje nakon godina distance. Situacija je, kako tvrdi izvor, iz verbalnog sukoba brzo prerasla u nešto ozbiljnije.

"Zayn je počeo provocirati, a situacija se brzo pretvorila u svađu. Kada je spomenuo Louisovu majku, to je bio trenutak kada je sve krenulo nizbrdo", tvrdi izvor.

One Direction - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Stigla je nagrada! Mlađa Thompsonova kći ostvarila zapažen uspjeh u svijetu sporta

Navodno je došlo i do fizičkog obračuna u kojem je Tomlinson ozlijeđen te mu je kasnije pružena liječnička pomoć.

Zayn Malik - 3 Foto: Profimedia

Nakon incidenta, komunikacija između njih je, prema istim izvorima, potpuno prekinuta, a projekt je prošlog mjeseca službeno stopiran jer je postalo jasno da suradnja više nije moguća.

Louis Tomlinson Foto: Profimedia

Podsjetimo, njihov odnos već godinama prate usponi i padovi, još od javnih nesuglasica 2015. godine, kada je Malik napustio bend. Iako su kasnije izgladili odnose, Tomlinson je jednom otkrio da ga je majka potaknula na pomirenje riječima: "Rekla mi je da mu se moram javiti jer je život prekratak."

One Direction - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Clubzone Duška Brčić Šušak otvara novo poglavlje u karijeri novim singlom koji osvaja već na prvo slušanje

Projekt, koji je trebao pružiti intiman uvid u njihove živote nakon slave, izazvao je veliko zanimanje fanova, no čini se da je sada definitivno završio.

OVDJE pročitajte više informacija o smrti Liama Paynea, bivšem članu One Directiona.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li zašto se raspala grupa Modern Talking? Bila je fenomen 80-ih, no iza blještavila krilo se nešto drugo

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 inMagazin Jerko Leko otkrio nam je ime kćerkice koju je dobio početkom godine sa samozatajnom partnericom!

