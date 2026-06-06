Tko bi se još usudio? Pogledajte kako Seve u štiklama starim 10 godina igra košarku

Uoči koncerta u Makarskoj Severina je privukla pažnju fotografiranjem na košarkaškom terenu u Splitu, gdje je u glamuroznoj haljini Juraja Zigmana i visokim štiklama zaigrala košarku.

Koncertom u Makarskoj povodom tamošnjeg WTA turnira, Severina je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najvećih regionalnih zvijezda.

Uoči nastupa na glavnom trgu pjevačica je priredila nesvakidašnje fotografiranje na košarkaškom igralištu, gdje je s košarkaškom loptom u rukama zaigrala nekoliko poteza – i to u visokim štiklama i glamuroznoj haljini dizajnera Juraja Zigmana.

Galerija 27 27 27 27 27

Za ovu modnu priču Severina je odjenula upečatljivu svjetloplavu kreaciju ukrašenu kristalima i resicama koje su se presijavale pri svakom pokretu. Posebnu pažnju privukle su njezine neobične sandale s detaljima leptirovih krila u jarkoj narančastoj boji, koje su se savršeno uklopile s narančastom košarkaškom loptom.

Pogledaji ovo Celebrity Oženio se Borna Sosa! Njegova odabranica zablistala je u elegantnoj vjenčanici

Ove štikle - plavo-narančasti model Chiara s potpeticom od 10 centimetara i 3D leptirovim krilima, nosile su mnoge ljubiteljice mode prije deset godina i tada izdvojile oko 500 eura, što pokazuje Sevkinu spremnost da nanovo nosi odjeću i obuću koje od ranije ima u ormaru.

Severina - 7 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Severina - 9 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Severina - 3 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Fotografije su nastale na otvorenom terenu s pogledom na more, ispod koša na kojem stoji natpis "Split", a Severina je bez zadrške pozirala kao prava sportašica. U jednom trenutku loptu je podizala iznad glave, u drugom pokušavala pogoditi koš, dok je na pojedinim fotografijama demonstrirala i dribling, pokazujući kako joj ni visoke potpetice nisu prepreka za malo zabave.

Fotografije su brzo privukle pažnju njezinih pratitelja na društvenim mrežama, koji su se našalili kako je dovela najjaču košarkašku ligu u Split, dok su drugi hvalili njezin "girl power".

Dok se publika pripremala za koncert, Seve je još jednom pokazala kako se energija, elegancija i zabava mogu spojiti u jedinstvenu priču – čak i kada se igra košarka u štiklama.

Sjećate li se Severininog nastupa na Eurosongu? Ovaj trenutak Hrvatska pamti već 20 godina, o čemu više čitajte OVDJE.

Znate li da njezin sin ima još jedno ime? Ponosna Seve otkrila ga je nedavno tijekom njegove krizme, o čemu više čitajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Danijela Dvornik prekrila tetovažu posvećenu Dini: "Došlo je vrijeme za nešto novo"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Upečatljiv dodatak Jadranke Kosor izazvao je znatiželju prolaznika na špici

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je žena koja je osvojila samozatajnog vatrenog? Ne voli medijsku pažnju, no nogometaš je jednom otkrio što ga je osvojilo

Pogledaji ovo Celebrity Tko je pravio društvo Dikanu na špici? Sunčano prijepodne proveo je u posebnom društvu

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.