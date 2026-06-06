Zbog njega je proputovao stotine kilometara: Jakon Jozinović podijelio prizore s koncerta svjetske zvijezde!

Jakov Jozinović otputovao je u Amsterdam kako bi prisustvovao koncertu Harryja Stylesa.

Jakov Jozinović proteklih je dana uživao u Amsterdamu, gdje je prisustvovao jednom od najiščekivanijih koncerata godine – nastupu Harryja Stylesa u sklopu njegove aktualne turneje Together, Together.

Dojmove s putovanja podijelio je na Instagramu, gdje je objavio nekoliko snimki s koncerta i pokazao kako je atmosfera u dvorani bila spektakularna.

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Jakov Jozinović na koncertu - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović na koncertu - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović na koncertu - 3 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović na koncertu - 4 Foto: Instagram Screenshot

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Na videima koje je podijelio sa svojim pratiteljima može se vidjeti Styles kako izvodi neke od svojih najvećih hitova, među kojima su se našle pjesme "Golden" i "Sign of the Times". Sudeći prema objavljenim kadrovima, Jakov je imao odličan pogled na pozornicu te je zajedno s tisućama obožavatelja uživao u glazbenom spektaklu koji je obilježila impresivna produkcija i emotivna atmosfera.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 2 Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Amsterdam je jedna od samo dvije europske postaje Stylesove turneje Together, Together, u kojem je održao deset koncerata. Upravo zato interes za nastupe bio je ogroman, a ulaznice su planule u rekordnom roku. Harry je tijekom večeri izveo presjek najvećih hitova iz svoje solo karijere, a publika je svaku pjesmu pratila uglas.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Pixsell

Jakov Jozinović Foto: PR

Da se Jakov odlično proveo potvrđuju i njegove objave prepune oduševljenja, no obožavatelji imaju razlog za veselje i kod kuće. Naime, Jozinović je nedavno najavio kako objavljuje novi singl koji bi trebao ugledati svjetlo dana oko njegovog koncerata u zagrebačkoj Areni 19. i 20. lipnja. Nakon glazbene inspiracije u Amsterdamu, čini se da ga čeka izuzetno uzbudljivo razdoblje.

@jakov.jozinovic Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻 ♬ original sound - Jakov Jozinovic

Na Stylesovom koncertu je bio i ToMa, o čemu više čitajte OVDJE.

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