Modni potez Kate Middleton ponovno je hit: Cijena haljine iznenadila je i najveće fanove

Na vjenčanju Petera Phillipsa i Harriet Sperling okupili su se gotovo svi ključni članovi britanske kraljevske obitelji predvođeni Kate Middleton i princem Williamom.

Britanska kraljevska obitelj okupila se na glamuroznom vjenčanju Petera Phillipsa i Harriet Sperling, a najveću pozornost privukla je princeza Kate Middleton koja je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih žena svijeta.

Buduća kraljica stigla je u Gloucestershire u društvu princa Williama te oduševila elegantnom haljinom dizajnera Rolanda Moureta od samo 750 funti i upečatljivim šeširom.

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Kate Middleton Foto: Profimedia

Kate Middleton Foto: Profimedia

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Uz nju su na vjenčanje stigli i kralj Charles III., kraljica Camilla, princeze Beatrice i Eugenie te brojni članovi kraljevske obitelji.

Dok je Kate plijenila poglede, mladenka Harriet Sperling zablistala je u raskošnoj vjenčanici Emilije Wickstead. Specijalistica pedijatrijske njege i Peter Phillips, najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete II., svoju su ljubav okrunili brakom nakon nešto više od godinu dana veze.

Vjenčanje Petera Phillipsa - 1 Foto: Profimedia

Vjenčanje Petera Phillipsa - 6 Foto: Profimedia

No, osim glamuroznih modnih izdanja, britanski mediji najviše pišu o jednom izostanku. Naime, među uzvanicima nije bilo princa Harryja.

Prema navodima bliskih izvora, Harry i Peter godinama nisu u kontaktu, a njihov odnos navodno je zahladio još nakon Peterova prvog vjenčanja 2008. godine, kada je prodaja ekskluzivnih fotografija magazinu Hello! izazvala nezadovoljstvo među članovima kraljevske obitelji.

Princeza Beatrice i princeza Eugenie Foto: Profimedia

Zara Tindall Foto: Profimedia

Kate Middleton Foto: TGB/Raw / Goff Photos / Profimedia

Iako je riječ o privatnoj ceremoniji, fotografije s vjenčanja brzo su obišle svijet, a mnogi ga već nazivaju jednim od najvažnijih kraljevskih događaja godine. Za Petera i Harriet to je bio početak novog poglavlja, dok su Kate i William još jednom pokazali zašto su danas najpopularniji članovi britanske monarhije.

Nedavno je William progovorio o Kateinoj borbi sa zdravljem o čemu više čitajte OVDJE.

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