Znate li zašto se raspala grupa Modern Talking? Bila je fenomen 80-ih, no iza blještavila krilo se nešto drugo

Modern Talking bio je jedan od najvećih glazbenih fenomena 80-ih, s nizom hitova poput "You’re My Heart, You’re My Soul", a unatoč velikom uspjehu, njihov odnos obilježili su sukobi i prekidi, dok njihova glazba i danas budi snažnu nostalgiju.

Kada se spomene 80-e, disco i synth-pop zvuk koji osvaja na prvu, jedno ime gotovo uvijek iskoči – Modern Talking.

Galerija 4 4 4 4 4

Njemački duo, kojeg su činili Thomas Anders i Dieter Bohlen, bio je prava glazbena senzacija koja je u kratkom vremenu osvojila svijet i zauvijek obilježila jednu generaciju.

Sve je krenulo 1984. godine kada su izbacili hit "You’re My Heart, You’re My Soul". Pjesma je eksplodirala preko noći i osvojila vrhove top-ljestvica u više od 35 zemalja. Ono što je bilo posebno jest činjenica da su odmah pogodili formulu, zarazan refren, prepoznatljiv ritam i Andersov mekani vokal u kombinaciji s Bohlenovim produkcijskim potpisom.

Modern Talking - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte prvi ples s vjenčanja zvijezde Kumova: "Ovo mi je najdraži trenutak večeri!"

Uslijedili su hitovi koji su se nizali gotovo nevjerojatnom brzinom – "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling". U jednom trenutku činilo se da što god objave postaje hit. Prodali su milijune ploča, a fanovi su ih obožavali od Europe do Azije.

Modern Talking - 6 Foto: Profimedia

Modern Talking - 5 Foto: Profimedia

No iza sjaja i uspjeha krili su se i napeti odnosi. Priča kaže da su sukobi između Bohlena i Andersove tadašnje supruge Nore često stvarali tenzije unutar benda. Bohlen je kasnije otvoreno govorio da je upravo ona imala velik utjecaj na raspad grupe 1987. godine, kada su, na vrhuncu slave, odlučili krenuti svatko svojim putem.

Modern Talking - 4 Foto: Profimedia

Zanimljivo je da su se ponovno okupili krajem 90-ih, u vrijeme kada je nostalgija za 80-ima počela rasti. Povratnički album "Back for Good" bio je ogroman uspjeh i pokazao da njihova glazba nije izgubila na snazi. Publika ih je dočekala kao da nikada nisu ni otišli.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda ovaj otkačeni špijun? Ima 62 godine i rijetko se pojavljuje u javnosti

Jedan od zanimljivijih detalja iz njihove karijere jest i to da je Dieter Bohlen bio "mozak" iza većine pjesama. Pisao je, producirao i oblikovao zvuk, dok je Anders bio lice i glas koji je osvajao publiku. Ta kombinacija često je bila i izvor sukoba, ali i ključ uspjeha.

Modern Talking - 2 Foto: Profimedia

Modern Talking nisu bili samo bend, bili su fenomen. Njihove pjesme i danas se vrte na radijima, u klubovima i na zabavama, a mnogima bude uspomene na mladost, prve ljubavi i bezbrižna vremena.

Iako su se konačno razišli 2003. godine, njihova glazba i dalje živi. Jer neke pjesme nisu samo hitovi, one su dio života.

Modern Talking - 1 Foto: Profimedia

Dieter Bohlen i danas ima bogat privatni život. Otac je šestero djece iz različitih veza, a već godinama je u vezi s Carinom Walz, s kojom ima dvoje djece. Njegov ljubavni život često je bio pod povećalom javnosti.

Modern Talking - 9 Foto: Profimedia

S druge strane, Thomas Anders vodi znatno mirniji obiteljski život. Od 2000. godine u braku je s Claudijom Hess, s kojom ima sina, a privatnost nastoji držati podalje od medija.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Marco Cuccurin otkrio da reciklira boce i poslao važnu poruku: ''Veća je sramota živjeti izvan svojih mogućnosti''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Bivša manekenka u bikiniju pokazala top-liniju, iza nje je porod u 44. godini života

Pogledaji ovo Celebrity Severinin 54. rođendan pretvorio se u slavlje koje traje još od vikenda, evo tko je sve došao!