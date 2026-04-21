Marco Cuccurin otkrio da reciklira boce i poslao važnu poruku: ''Veća je sramota živjeti izvan svojih mogućnosti''

Na društvenim mrežama naš influencer pokazao je da reciklira boce, a objava je ubrzo prikupila niz pozitivnih reakcija.

U svijetu društvenih mreža, gdje dominiraju savršeni kadrovi i pažljivo filtrirani trenuci, Marco Cuccurin već je dobro poznat po tome što bez zadrške pokazuje i onu stvarnu, svakodnevnu stranu života.

Na Instagramu je najprije objavio video u kojem pokazuje kako reciklira – dolazi do automata za povratnu ambalažu s prepunim vrećama plastičnih boca i ubacuje ih jednu po jednu.

''Osjećam se kao maherka! 15,40 eura nije šala, ljudi. Isplati se čuvati boce koje popijete + još si ekološki osviješten, pa gdje ćeš bolje?'' napisao je ispod videa.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Galerija 28 28 28 28 28

Nedugo zatim osvrnuo se i na moguće reakcije, jasno dajući do znanja što misli o cijeloj priči.

''I da odmah odgovorim na budalaste komentare – nikad me ovoga neće biti sram. Veća je sramota živjeti u kreditu, ratama i izvan svojih mogućnosti samo da bi imao marke i pokazao se svijetu nego biti ekološki osviješten i uostalom skupiti za koju kavu više umjesto da boce samo baciš... U svijetu u kojem svi silno samo žele pokazati da imaju puno, mislim da je skroz zdravo da vidimo i ovako nešto'', napisao je influencer.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Njegova objava još je jednom pokazala zašto se izdvaja na sceni – bez uljepšavanja, uz dozu humora i jasnu poruku, Marco ostaje vjeran sadržaju koji mnogi smatraju osvježavajuće iskrenim.

Marco Cuccurin Foto: Josip Moler/Cropix

Marco Cuccurin Foto: Josip Moler/Cropix

''Predivan, ako nečije videe uživam gledati, to su samo tvoji'', ''Top'', ''Ovo je sve'', ''Simpatičan dečko'', ''Bravo, bravo'', ''Samo je u Hrvatskoj sramota skupljati i predavati boce, u svim ostalim državama to je normalno'', ''Nikakva sramota, to je sasvim normalno. Jako si simpatičan'', ''Bravo, ti si ponos'', ''Markec za sve'', dio je komentara ispod videa Cuccurina.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Nedavno je na mrežama otvorio dušu i pokazao kroz što prolazi.

