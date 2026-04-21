Kako je izgledao Severinin otac? Njezin sin djedova je kopija!

Severina je jednom prilikom na društvenim mrežama pokazala kako je njezin otac izgledao u mladosti.

Severina danas slavi 54. rođendan, a iza jedne od najpoznatijih regionalnih zvijezda krije se i dirljiva obiteljska priča, osobito ona o njezinu ocu, koji je ostavio snažan trag u njezinu životu.

Rođena je i odrasla u Splitu, kao najmlađa kći Ane i Severa Vučkovića, uz dvije starije sestre, Zdenku i Marijanu. Upravo je po ocu dobila ime, a njezina majka jednom je prilikom otkrila da je od njega naslijedila i karakter i izgled.

Severina s mamom

O svom ocu i imenu pričala je i Severina.

''Moje ime negdje znači 'strogost i pravda'. Takva sam zaista. Tata mi je htio dati ime Nataša, ali mama je obožavala mog oca, a on se zvao Sever. Djed je davao imena djeci po stranama svijeta, vjerovali ili ne. Imao je četiri sina – Sever, Jug, Istok, Zapad, a kći je bila Danica'', ispričala je pjevačica svojedobno u srpskoj emisiji ''AmiG show''.

''Međutim, moja baka to nije željela. Tako je onda moj otac dobio drugo krsno ime. Ipak je iz nepoznatog razloga zadržao ime Sever, a ja sam tako dobila ime Severina. Postojao je i susjed preko puta kuće koji se zvao Severin... Tako da... Ali ipak mislim da je zbog oca'', dodala je tada Severina.

Svojedobno je na društvenim mrežama objavila njegovu fotografiju iz mlađih dana.

''Moj tata Sever'', kratko je napisala uz fotku, a brojni pratitelji odmah su primijetili koliko njezin sin Aleksandar nalikuje svom djedu.

Poznato je da je Severinin otac radio kao vozač kamiona u Elektrodalmaciji, a njegovu preranu smrt pjevačica je teško prihvatila.

