Tko kaže da je Propuh loš? Razgovarali smo s kreativcima čije su vožnje po Zagrebu postale hit!

Projekt s ulica Zagreba donosi spontane vožnje, razgovore i susrete s potpunim strancima koji često završe smijehom i dobrom vibrom. Upravo ta nepredvidivost učinila ih je sve popularnijima na društvenim mrežama.

Ako koristite društvene mreže, velika je vjerojatnost da ste barem jednom naišli na njihov video prepun spontanih razgovora, smijeha i dobre zabave, upravo onih koji vas natjeraju da zastanete i pogledate do kraja. Iza takvog sadržaja stoji Propuh.hr, projekt koji je u kratkom vremenu osvojio publiku opuštenom atmosferom i nepredvidivim susretima s nepoznatim ljudima.

Koncept je jednostavan, ali vrlo efektan. Kreativni dvojac stoji iza ideje da automobilom kruže Zagrebom i nasumično zaustavljaju prolaznike koje potom pozivaju na kratku vožnju ispunjenu razgovorom, glazbom i dobrom vibrom. Upravo ta spontanost i reakcije ljudi koji se prvi put susreću s ovakvim konceptom čine njihove videe posebno zanimljivima.

Ovu zabavnu ekipu na Instagramu prati više od četiri tisuće pratitelja, a na TikToku više od 10 tisuća. Iza projekta stoje Mirna i Duje, koji su svakodnevne situacije pretvorili u zabavan i prepoznatljiv sadržaj, a s nama su podijelili kako je sve počelo i što ih danas pokreće.

Ideja za ''Propuh'' rodila se još u studentskim danima.

''U Dujinim studentskim danima kolegica i prijateljica Antonela rekla mu je: "Ti si propuh!". Tad se rodila i ideja o Propuhu kao projektu na društvenim mrežama koji bi na smiješan način komentirao svakodnevne probleme. Dujin prijatelj Ante napravio je tad i logo koji dan-danas predstavlja Propuh. Godinama nakon, ideja Propuha u autu nastala je na jednoj kavi na Dolcu, lani kad su Duje i Ivana odlučili krenuti u avanturu carpool karaoke showa. Ono što je bilo drugačije je da smo mi osim poznatih odlučili snimati random osobe.''

Propuh Foto: Privatni album

Mirna i Duje upoznali su prije nekoliko godina i od tada uspješno spajaju - privatno i poslovno.

''Upoznali smo se prije 5 godina na tadašnjem poslu i od tada uspješno spajamo privatno i poslovno. Oboje radimo u medijima tako da smo se pronašli u našem malom showu.''

Plan je na početku bio snimati sadržaj dok im ne dosadi i za sada, kažu nam, stvari se nisu promijenile.

''Brojevi na mrežama od početka su jako dobri i mi smo sretni što postoji veliki broj ljudi koji nas prati, ali bi se voljeli i provozati s nama, što nas još više potiče da nastavimo snimati dalje.''

Otkrili su nam i koja je tajna uspjeha tog naizgled jednostavnog, ali vrlo zaraznog koncepta.

''Vjerujemo da je tajna uspjeha ta raznolikost ljudi koje provozamo. U ovih malo više od godinu dana provozali smo preko stotinu ljudi i uvijek nas je nešto uspjelo iznenaditi. Ta spontanost, od ljudi koji nikad nisu čuli za nas pa sjednu u đir, do ljudi koji su nas već vidjeli na mrežama i veselo sjedaju s nama. Reakcija je uvijek iskrena i neočekivana. Toliko puta smo čuli: "Ajme baš sam razmišljao, što bih ja da me zaustave?".

U njihovim vožnjama sudjelovale su i brojne poznate osobe.

''Od poznatih osoba vozili smo Antuna iz benda IDEM, influencera Marca Cuccurina te još nekoliko izvođača (One cure, DJ Reu, Saru Kajari). Izdvojit ćemo Marca kao jednu od nedavnih vožnji nakon koje smo popili i kavu skupa.''

Anegdota im, kažu, ne nedostaje, a neke priče posebno su im ostale u sjećanju.

''Anegdota ima na pretek, ali neke od posljednjih su s Ivom. To je studentica koju smo random sreli i odveli gdje je trebala već tri puta! Priča ide dalje tako što smo prošlog tjedna provozali i dečke koji poznaju Ivu. Krug ljudi koje upoznajemo polako se širi pa znamo čuti 'vozili ste mojeg prijatelja' ili 'vozili ste moju kolegicu s faksa'. Najviše nas zabavljaju takve stvari, volimo vidjeti ljude spremne na pjesmu i dobru zabavu.''

A je li im se tijekom snimanja ikada dogodila neugodna ili potpuno neočekivana situacija?

''Pa dogodilo se više puta da je od vrućine stalak za mobitel kojim snimamo pao ili da snimanje nije bilo uključeno, ili snimka van fokusa, uglavnom problemi tehničke prirode. Što se tiče neugodnih iskustava nije ih bilo, osim neugodnih tišina kada imamo osobu koja je pod tremom, ali i to se brzo riješi nakon jedne otpjevane pjesme.''

Priznali su i da ideje dolaze spontano, a kao i svaki drugi kreativni posao, moraš biti zabavan i zanimljiv ako želiš opstati.

"Suradnje pokušavamo ostvariti s manjim kreatorima, poput dijeljenja besplatnih ulaznica za naše goste. Vjerujemo da mjesta za napredak imamo ali mi smo sretni i da ovaj tempo rada i broj objava uspijevamo održati. Mi imamo tu sreću u nesreći da je naš content baziran na random ljudima i kratkim intervjuima koji su uvijek zabavni za pogledati neovisno o vremenu objave ili trendu."

Dok snimaju, kako kažu, nisu baš dobivali kritike, ali nisu svi uvijek bili spremni na vožnju.

"Bila je tu pokoja neraspoložena osoba ili pogled u stilu 'Što je ovima?', ali nama je to čak postalo i zabavno. No većina ljudi nas pristojno odbije, nasmiješi se i ode dalje. Dogodi se da bi se ljudi voljeli provozati ali baš tada žure nekamo. Vozili smo ljude u nekoliko hrvatskih gradova i svugdje smo naišli na podršku tako da kritike ako i postoje su zanemarive.

A što dalje čeka ovu zabavnu i dobro raspoloženu ekipu?

"Sljedeći korak nam je zapravo samo nastaviti graditi Propuh na način na koji smo i krenuli, kroz iskren i autentičan sadržaj koji ima neku dobru vibru s ljudima. Ne želimo forsirati rast pod svaku cijenu, nego da se stvari razvijaju organski. Voljeli bismo se nastaviti povezivati s drugim kreativcima i brendovima s dobrim pričama. Dugoročno, cilj nam je da propuh.hr postane veći, ali da pritom ne izgubimo ono zbog čega smo uopće krenuli."

