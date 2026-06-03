Prvo mu je umro sin, a potom i supruga: Njegova životna priča tjera suze na oči

John Travolta ovih je dana otkrio da je svoj novi film posvetio supruzi Kelly Preston i sinu Jettu, koje je izgubio u razmaku od samo 11 godina. Iako su ga dvije velike obiteljske tragedije obilježile za cijeli život, holivudski glumac kaže da nikada nije dopustio da ga bol potpuno slomi te da i dalje nastoji pronaći razlog za optimizam.

John Travolta svoj je novi film Propeller One-Way Night Coach, ujedno i prvi dugometražni projekt koji je sam režirao, posvetio pokojnoj supruzi Kelly Preston i sinu Jettu Travolti.

Galerija 6 6 6 6 6

''Oni su bili inspiracija iz koje je ovaj film nastao“, rekao je 72-godišnji glumac u razgovoru za talijanski list La Repubblica.

Govoreći o tragedijama koje su obilježile njegov život, Travolta je istaknuo kako ga teška iskustva nisu slomila.

''Život me itekako stavio na kušnju, ali po prirodi uvijek tražim ono pozitivno, čak i u najtežim situacijama. Nisam osoba koja će ostati zarobljena u tami. Mogu pogledati u tamu, ali ne biram umrijeti u njoj'', poručio je.

John Travolta, Kelly Preston (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Njegov najstariji sin Jett preminuo je 2009. godine tijekom obiteljskog odmora na Bahamima. Imao je samo 16 godina. Jett je bolovao od autizma, astme i Kawasakijeva sindroma, a prema tadašnjim izvješćima doživio je epileptični napadaj te zadobio smrtonosnu ozljedu glave nakon pada u kupaonici hotela.

Kelly Preston kasnije je javno govorila o sinovoj dijagnozi te je zagovarala strože označavanje kemikalija u kućanskim i poljoprivrednim proizvodima, vjerujući da određene tvari mogu imati utjecaj na razvoj poremećaja iz spektra autizma.

Pogledaji ovo Celebrity Brutalno iskrena Neda Ukraden: ''Maldivi su smor, bezveze, radije ću uložiti u parkete i vrata''

Obitelj je novu tragediju doživjela 2020. godine kada je Kelly Preston preminula u 57. godini života nakon borbe s rakom dojke.

Tijekom gotovo 29 godina braka, John i Kelly dobili su još dvoje djece – kćer Ellu Bleu i sina Benjamina Huntera.

Novi film napisao je, režirao, narirao i producirao sam Travolta. Riječ je o poluautobiografskoj priči temeljenoj na njegovoj dječjoj noveli iz 1997. godine, koja govori o njegovom prvom letu avionom 1962. godine.

Glumac je prošlog tjedna na Instagramu objavio da je film odmah po izlasku zauzeo prvo mjesto među najgledanijim naslovima na Apple TV-u. Unatoč tome, kritičari nisu bili jednako oduševljeni pa film na Rotten Tomatoesu trenutno ima 57 posto pozitivnih recenzija.

Travolta se nada kako će publika kroz film ponovno pronaći optimizam koji smatra da se danas često gubi.

''Volio bih da ljudi ponovno otkriju pogled pun nade. Šezdesetih godina prošlog stoljeća nismo bili toliko opterećeni potrebom da u svemu tražimo mračnu stranu života''.

Na svjetskoj premijeri filma održanoj 15. svibnja na Filmskom festivalu u Cannesu, Travolta je navodno dobio čak četiri ovacije publike na nogama, a organizatori su ga iznenadili i dodjelom počasne Zlatne palme za izniman doprinos filmskoj umjetnosti.

Glumca uskoro očekuje i nekoliko novih projekata. Publika će ga moći gledati i u filmovima ''Syndicate'', ''November 1963'' te romantičnoj glazbenoj komediji *That's Amore!*.

Iako i dalje aktivno radi, Travolta ostaje jedna od najvećih holivudskih zvijezda, najpoznatiji po ulogama u filmovima ''Groznica subotnje večeri'', ''Briljantin'', ''Urbani kauboj'', ''Gle tko to govori'', ''Pakleni šund (Pulp Fiction)''.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Svi su gledali u Jelenu Rozgu: Prorez do bedra i noge koje su ukrale svu pažnju

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate li se ovog otkačenog špijuna? Njegov današnji izgled potaknuo je brojne reakcije!