Prizori naše glumice u bijelom bikiniju zasjenili su fotografije s novim partnerom

Katarina Baban slobodne je dane iskoristila za odmor uz more i putovanje s dečkom Domagojem Vukovićem. Glumica je pritom podijelila i fotografiju s plaže na kojoj je u bijelom bikiniju pokazala zavidnu formu.

Katarina Baban ovih je dana uživala u romantičnom odmoru na Palma de Mallorci, Sevilli i u Lisabonu, a pratitelje je počastila fotografijama koje su odmah privukle pažnju. Glumica je pozirala na pješčanoj plaži u bijelom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten.

Na fotografiji Katarina bezbrižno šeta uz more, a minimalistički kupaći kostim i lagana bijela košulja savršeno su se uklopili u ljetnu atmosferu. Glumica je pokazala zavidnu formu, a njezino prirodno izdanje i osmijeh nisu prošli nezapaženo među pratiteljima.

Katarina Baban Foto: Instagram

Iza ovog putovanja krije se i posebna ljubavna priča. Katarina je na odmor otputovala s novim partnerom Domagojem Vukovićem, s kojim posljednjih mjeseci uživa u vezi. Par je dio vremena proveo na Mallorci i Sevilli, a zatim su istraživali i ljepote portugalske prijestolnice Lisabona.

Katarina Baban Foto: Instagram

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, Katarina je posljednje vrijeme nešto otvorenija kada je riječ o zajedničkim trenucima s Domagojem. Sudeći prema fotografijama s putovanja, zaljubljeni par maksimalno koristi svaki slobodan trenutak za nova putovanja i zajedničke uspomene.

Ljeto, more, sunce i romantično putovanje pokazali su se kao idealna kombinacija za glumicu, koja je još jednom dokazala da jednako plijeni pažnju i na malim ekranima i izvan njih.

Što nam je Katarina otkrila o novoj vezi, pročitajte OVDJE.

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