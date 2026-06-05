U odličnoj je formi: Mini haljina Aleksandre Prijović privukla je sve poglede

Aleksandra Prijović pojavila se na rođendanu sina Uroša Živkovića u elegantnoj crnoj haljini s cvjetnim aplikacijama te još jednom oduševila modnim odabirom i prirodnim izgledom.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Aleksandra Prijović, pojavila se na proslavi rođendana sina svog kolege i prijatelja Uroša Živkovića te još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju i modnom ikonom.

Pjevačica je na slavlje stigla u elegantnom izdanju koje je spojilo jednostavnost i glamur, a fotografi su je uhvatili u odličnom raspoloženju dok je pozirala sama i razgovarala s okupljenima.

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Aleksandra Prijović - 1 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 3 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Za ovu prigodu Aleksandra je odabrala kratku crnu haljinu A-kroja s bogatim cvjetnim aplikacijama i prozirnim detaljima oko dekoltea i ramena. Kombinaciju je upotpunila klasičnim crnim sandalama na vezanje te luksuznom crnom torbom, dok je raspuštena kosa i nenametljiv glam make-up dodatno naglasio njezin prepoznatljiv stil.

Aleksandra Prijović - 2 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 4 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 5 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

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Prijović i Uroš Živković već godinama njeguju prijateljski i profesionalni odnos. Oboje su karijeru gradili kroz glazbeno natjecanje Zvezde Granda, a tijekom godina ostali su bliski. Aleksandra je bila među uzvanicima i na njegovom vjenčanju te krštenju sina, gdje je svojim dolaskom posebno razveselila domaćine.

Aleksandra Prijović - 3 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Lepa Brena, Aleksandra Prijović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Posljednjih mjeseci pjevačica se rijetko pojavljuje na javnim događanjima jer je fokusirana na obitelj nakon rođenja kćeri Arije, koju je sa suprugom Filipom Živojinovićem dobila prošle godine. Par već ima sina Aleksandra, a obiteljski život često ističu kao svoj najveći prioritet.

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