Pogledajte prvi ples s vjenčanja zvijezde Kumova: "Ovo mi je najdraži trenutak večeri!"

Mirna Mihelčić podijelila je prvi ples s vjenčanja, a emotivni trenutak raznježio je pratitelje.

Glumica i zvijezda naše popularne serije ''Kumovi'' Mirna Mihelčić uplovila je u bračnu luku s dugogodišnjim partnerom Kristijanom Tomašem. Par je sudbonosno da izrekao daleko od očiju javnosti, u intimnoj atmosferi, okružen obitelji, bliskim prijateljima i nekolicinom poznatih lica.

Galerija 25 25 25 25 25

Sada je s pratiteljima podijelila i jedan od najemotivnijih trenutaka sa svog vjenčanja - prvi ples s suprugom Kristijanom.

Na snimci koja je raznježila mnoge, mladenci plešu zagrljeni na elegantno uređenom podiju, okruženi toplim svjetlima i uzvanicima koji su s oduševljenjem pratili njihov poseban trenutak. Mirna je zablistala u jednostavnoj bijeloj haljini, dok je atmosfera bila ispunjena emocijama i romantikom.

"Uz samo vjenčanje, ovo mi je najdraži trenutak večeri! Hvala mom prijatelju Ivanu Jarnecu koji je napravio od nas plesače i najbolju koreografiju ikad", napisala je Mirna u opisu snimke.

In Magazin: Svadba Mirne Mihelčić

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima uputili čestitke i lijepe želje.

"Al' ta sreća na kraju!", "Divno i predivno", "Nek vam je sa srećom", pisali su pratitelji.

Lijepa Mirna za naš je IN magazin otkrila sve detalje o svadbi, a više pogledajte u prilogu OVDJE.

