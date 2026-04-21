Otkriveni motivi ubojstva tinejdžerice za koje je osumnjičen mladi glazbenik?

Mladi američki pjevač D4vd našao se u središtu jednog od najšokantnijih kaznenih slučajeva godine, a novi detalji istrage otkrivaju koji bi mogao biti motiv ubojstva.

Slučaj koji je potresao američku javnost dobio je novi, još mračniji zaokret. Mladi pjevač D4vd, pravim imenom David Anthony Burke (21), suočava se s optužbom za ubojstvo 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez, a tužitelji su sada iznijeli moguće motive koji bacaju potpuno novo svjetlo na zločin.

Prema navodima tužiteljstva, ključni motiv ubojstva bila je zaštita njegove glazbene karijere.

Naime, istražitelji tvrde da je Burke bio u romantičnoj vezi s maloljetnicom, što je, ako bi postalo javno, moglo ozbiljno ugroziti njegovu brzo rastuću i unosnu karijeru. Upravo zbog toga, kako navode, odlučio je ukloniti prijetnju.

Okružni državni odvjetnik Los Angelesa Nathan Hochman istaknuo je da dokazi upućuju na to da je zločin počinjen iz financijskih razloga. Drugim riječima, cilj je bio očuvanje imidža i zarade koju mu donosi glazba.

''Ovo ubojstvo počinjeno je radi financijske koristi. Dokazi će pokazati da je riječ o pokušaju očuvanja vrlo unosne karijere'', rekao je Hochman.

No, to nije jedini motiv koji se spominje.

Tužitelji tvrde i da je 14-godišnja Celeste bila potencijalna svjedokinja u istrazi koja se odnosila na navodne seksualne odnose s maloljetnicom. Prema toj teoriji, djevojka je ubijena kako bi se spriječilo njezino svjedočenje i razotkrivanje cijelog slučaja.

U optužnici se tako navode posebne okolnosti: ubojstvo radi financijske koristi, kao i uklanjanje svjedoka.

Podsjetimo, Celeste je posljednji put viđena nakon što je, prema tvrdnjama tužiteljstva, došla u Burkeov dom na njegov poziv. Njezini posmrtni ostaci pronađeni su mjesecima kasnije u prtljažniku Tesle povezane s pjevačem.

Slučaj dodatno šokira i zbog brutalnosti, istražitelji navode da je djevojka ubijena oštrim predmetom, a njezino tijelo kasnije unakaženo.

Burke se trenutačno nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine, a ako bude proglašen krivim, prijeti mu doživotni zatvor ili čak smrtna kazna.

Njegova obrana, s druge strane, odlučno odbacuje sve optužbe, tvrdeći da će dokazi pokazati kako on nije odgovoran za smrt djevojke.

