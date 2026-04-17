Mladi glazbenik uhićen nakon što je u njegovu autu pronađeno raskomadano tijelo tinejdžerice

Nakon nekoliko mjeseci istrage policija je uhitila D4vda zbog sumnje u ubojstvo tinejdžerice Celeste Rivas Hernandez.

Glazbeni svijet poslije gotovo godinu dana dočekao je vijest o uhićenju D4vda, mladog pjevača koji je u samo nekoliko godina od anonimnog streamera postao globalna zvijezda. Njegovo ime sada se povezuje s jednim od najšokantnijih kriminalnih slučajeva posljednjih mjeseci.

Sve je počelo u travnju 2024. godine, kada je tada 13-godišnja Celeste Rivas nestala iz svog doma u kalifornijskom Lake Elsinoreu. Nestanak tinejdžerice pokrenuo je opsežnu potragu i istragu, no mjesecima nije bilo konkretnih tragova koji bi ukazivali na njezinu sudbinu.

Preokret u slučaju dogodio se u rujnu iste godine, kada je policija u Los Angelesu reagirala na dojave o neugodnom mirisu iz Tesle parkirane na odlagalištu vozila u Hollywoodu.

Automobil je bio registriran na D4vda, a unutar njega policajci su pronašli vreće s djelomično raspadnutim i raskomadanim dijelovima tijela, za koje je kasnije potvrđeno da se radi o Celeste Rivas.

To otkriće šokiralo je javnost i otvorilo vrata intenzivnoj kaznenoj istrazi.

Nakon mjeseci istrage, u veljači 2026. godine D4vd je službeno označen kao osumnjičenik. U tom razdoblju dodatnu pažnju izazvalo je i to što su članovi njegove obitelji pokušali izbjeći svjedočenje pred velikom porotom.

Iako tada još nije bilo podignute optužnice, slučaj je sve više dobivao na težini i medijskoj pozornosti.

Konačno, 16. travnja 2026. godine D4vd je uhićen i zadržan bez mogućnosti jamčevine. Prema pisanju Billboarda, njegov slučaj bit će predan državnom odvjetništvu koje će odlučiti o podizanju optužnice. Njegovi odvjetnici odmah su reagirali i poručili kako dokazi neće pokazati da je David Burke ubio Celeste Rivas te su naglasili da protiv njega još nije podignuta službena optužnica.

U trenutku kada se našao u središtu skandala, D4vd je bio na vrhuncu karijere. Nakon viralnog hita "Romantic Homicide" i uspješnog debitantskog albuma "Withered" krenuo je na veliku turneju, što je neugodno iznenadilo sve koji su pratili ovaj slučaj jer se dozvolilo da on i dalje ima koncerte dok je policija pokušavala dokazati njegovu krivicu.

Istraga još uvijek traje, a javnost čeka daljnji razvoj događaja i eventualno podizanje optužnice. U međuvremenu, slučaj D4vda postao je jedna od najšokantnijih priča koja spaja svijet glazbe i kriminala.

